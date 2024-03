Queste 2 serie TV di cui tutti parlano stanno per uscire su Netflix e meritano un 10 e lode

L’ampio catalogo di Netflix continua ad allargarsi per accontentare i gusti di tutti: ecco le prossime due serie che non dovremo perderci.

Netflix non ci delude mai. Anche per questa seconda metà del mese sta per rilasciare una serie di contenuti che promettono di tenere gli appassionati del genere incollati allo schermo. Tra questi, ci sono due serie TV in particolare che stanno già facendo parlare di sé e che promettono grandi sorprese. È tempo di preparare i popcorn, rinnovare l’abbonamento se necessario e tenerci pronti a goderci i due titoli che stiamo per svelare.

Queste 2 serie TV sono le prossime che dovremo salvare tra i preferiti

La prima serie TV da non perdere è “Il problema dei 3 corpi”. In uscita il 21 marzo, questo titolo è basato sul già acclamato romanzo di Liu Cixin, che ha riscosso tantissimo successo. La trama si dipana attorno al primo contatto dell’umanità con una civiltà aliena, ed esplora le complesse dinamiche che ne conseguono. Ambientata in un contesto di grande tensione politica e sociale, la storia attraversa varie epoche, dalla Rivoluzione Culturale cinese ai giorni nostri, fino ad arrivare al futuro. È, quindi, una serie TV che mescola fantascienza, dramma storico e thriller politico, il tutto condito con effetti speciali all’avanguardia e una narrazione che sfida la percezione stessa della realtà. “Il problema dei 3 corpi” non è solo un’avventura interstellare ma un’indagine profonda sul destino dell’umanità e sulle possibili conseguenze del nostro primo incontro con un’altra civiltà intelligente e tecnologicamente avanzata.

Un viaggio nella storia

Il secondo titolo è “Testament: La Storia di Mosè”. Si tratta di una rivisitazione delle storie bibliche, incentrata sulla figura di Mosè. In uscita il 27 marzo, questa docuserie promette di unire fedeltà alla storia e libertà narrativa, offrendo uno sguardo nuovo su una delle figure più importanti dell’Antico Testamento. Attraverso una narrazione potente e visivamente suggestiva, “Testament” mira a esplorare le lotte interne ed esterne di Mosè, il suo rapporto con il divino e la sua missione per liberare il suo popolo. Con un cast di alto profilo e una regia attenta ai dettagli storici e culturali, questa docuserie sarà come un viaggio emotivo e spirituale.

Occhio a questi altri titoli

Queste 2 serie tv su Netflix, insomma, ci offriranno contenuti molto diversificati, in grado di soddisfare i gusti di un pubblico vasto ed eterogeneo. Per chi avesse altri gusti, però, consigliamo di rivolgersi verso altri contenuti che la piattaforma streaming ha già messo a disposizione nei primi giorni di marzo. Oppure, potete attendere l’arrivo di questi 2 film da salvare assolutamente nei preferiti!