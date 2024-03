Non rispondere a questa chiamata telefonica potrebbe costare la perdita di molti soldi

Non rispondere ad una chiamata telefonica potrebbe costare un fiume di denaro. Scopri come funziona la nuova truffa telefonica dello squillo senza risposta e come difendersi da questa minaccia.

La truffa telefonica è un problema sempre più diffuso, e una delle varianti più insidiose è quella dello squillo senza risposta. Inizialmente innocuo, questo tipo di chiamata può comportare addebiti non richiesti e fastidi per gli utenti. In questo articolo, esploreremo come funziona questa truffa e forniremo consigli su come difendersi.

Non rispondere a questa chiamata telefonica può mandare la bolletta alle stelle

La truffa telefonica dello squillo senza risposta inizia con un apparente squillo che i cybercriminali inviano ad orari in cui è probabile che l’utente non possa rispondere. Per esempio, la chiamata potrebbe avvenire durante la notte, mentre dormiamo, oppure durante l’orario di lavoro, ma anche all’ora di pranzo. Insomma, in orari dove si suppone che chi riceve la telefonata abbia difficoltà a rispondere. L’obiettivo è far sì che la vittima richiami il numero.

Se l’ignaro utente ha la improvvida idea di richiamare scatta la truffa. Infatti, spesso la chiamata arriva da un prefisso estero e quindi la telefonata di richiamata viene fatta a una utenza estera. A questo punto scatta l’addebito di 1 o 2 euro in pochi secondi. Purtroppo, però, vengono anche attivati servizi ad abbonamento che comportano ulteriori addebiti non richiesti sul numero di telefono.

Come difendersi da questa truffa

La protezione contro questa truffa deve essere fatta attivando delle misure di prevenzione. Ecco alcune misure da prendere. Blocca i numeri sospetti. L’unico modo efficace per proteggersi è bloccare completamente i numeri coinvolti nella truffa. Evita di richiamarli, poiché proprio la richiamata attiva il meccanismo fraudolento. Oggi molte delle compagnie telefoniche suggeriscono la possibilità di sospetto spam per alcuni numeri.

Se ricevi uno squillo senza risposta da un numero sconosciuto, non richiamare immediatamente. Verifica prima l’origine della chiamata. Magari manda un messaggio sms oppure un messaggio WhatsApp chiedendo il motivo della chiamata. Se non dovessi ricevere risposta allora meglio non richiamare. La truffa telefonica dello squillo senza risposta è un problema serio che può costarti molti soldi.

