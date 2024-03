Netflix continua a essere la destinazione privilegiata per gli appassionati di cinema e serie TV, grazie a una libreria sempre in espansione che abbraccia sia novità esclusive, prodotte direttamente dalla piattaforma, sia gioielli cinematografici del passato.

Anche per il mese di marzo, il colosso dello streaming ha presentato un palinsesto ricco di titoli imperdibili. Tra le uscite più attese, spiccano due film molto diversi tra loro, ma entrambi capaci di catturare l’attenzione e tenerci incollati allo schermo. Ecco quali sono!

Non sai cosa guardare su Netflix? Cerca questi 2 film e salvali nei preferiti! Non te ne pentirai

Il primo film, in uscita il 30 marzo, è “Glass” (2019). Si tratta del capitolo conclusivo della trilogia non convenzionale di M. Night Shyamalan, che ha inizio con “Unbreakable” (2000) e prosegue con “Split” (2016). Il film riunisce i personaggi chiave delle due pellicole precedenti:

David Dunn (interpretato da Bruce Willis), l’uomo indistruttibile;

Kevin Wendell Crumb, l’individuo affetto da disturbo dissociativo dell’identità;

Elijah Price/Mr. Glass, il geniale ma fragile cattivo ossessionato dai fumetti.

La trama, intricata e piena di suspense, segue le vicende di Dunn che ha intenzione di dare la caccia a Crumb. Mentre Mr. Glass, agendo nell’ombra, tenterà invece di manipolare tutti cercando di accelerare l’inevitabile scontro tra i due.

Non sai cosa guardare su Netflix e ti piace il calcio? Non perderti “The Beautiful Game”

Il secondo film, in arrivo il 29 marzo, è “The Beautiful Game”. Quest’ultimo racconta la storia di un gruppo di senzatetto che si unisce per partecipare a un torneo di calcio a Roma: la “Homeless World Cup”. Il film esplora le vite, le sfide e le aspirazioni dei suoi protagonisti, offrendo uno sguardo intimo sul significato di casa, comunità e speranza. La narrazione promette di essere tanto ispiratrice quanto intrattenente, con scene di calcio mozzafiato e momenti emotivi che toccano il cuore. Insomma, “The Beautiful Game” è un must non solo per chi ama il calcio, ma anche per chi cerca storie che ispirano e commuovono, evidenziando il potere unificante dello sport e la capacità dell’individuo di superare le avversità.

Netflix, dunque, continua a dimostrarsi una piattaforma in grado di soddisfare un’ampia varietà di gusti cinematografici e di mantenere il pubblico impegnato con contenuti di qualità. Che siate fan del thriller psicologico, come “Glass”, o che siate in cerca di una storia toccante, come “The Beautiful Game”, marzo promette di essere un mese davvero ricco sorprese. Se ancora non sai cosa guardare su Netflix, magari potrebbe interessarti la serie su Rocco Siffredi! Oppure, questi 2 bellissimi film autobiografici si Mia Martini e Fabrizio de André.