Netflix continua a essere una fonte inesauribile di intrattenimento. Grazie alla sua vasta gamma contenuti, e ad un intuito quasi infallibile per i gusti del pubblico, il colosso dello streaming propone storie che riescono sempre a catturare l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il Mondo.

La piattaforma si distingue, infatti, per la sua capacità di rinnovarsi continuamente, presentando opere originali e acquisizioni internazionali che arricchiscono un catalogo già sterminato. Anche per il mese di marzo, Netflix ha in serbo tantissime novità, tra cui l’arrivo di 3 serie TV imperdibili che vi terranno incollati allo schermo. Scopriamole insieme.

Tutti i retroscena della vita di Rocco Siffredi saranno presto su Netflix, insieme ad altre 2 imperdibili serie TV

La prima serie TV è “The Gentlemen”, in uscita il 7 marzo. Basata sull’omonimo film di successo, sarà una di quelle serie da non perdere, soprattutto per gli appassionati del genere azione e crime. Al centro della trama vi è un potente impero della droga a Londra che, quando decide di vendere il proprio business, scatena una catena di eventi pieni di intrighi, tradimenti e, naturalmente, molta azione.

La seconda, questa volta “Made in Italy”, è “Supersex”, una sorta di serie biografica che esplora tutti i retroscena della vita di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi. La serie promette un mix equilibrato di umorismo e momenti toccanti, esplorando temi come la fama, l’identità e la ricerca della felicità personale al di fuori dello schermo. Con un approccio che vuole essere allo stesso tempo leggero e profondo, “Supersex” si preannuncia come una delle serie più originali e sorprendenti di questo mese. Infine, abbiamo “Mano de Hierro”, una serie che ci riporta nel mondo del crimine organizzato, questa volta messicano, attraverso gli occhi di un giovane pugile, che si ritrova a lavorare per uno dei cartelli più potenti.

Queste tre serie rappresentano il meglio della varietà e della qualità che Netflix continua a offrire ai suoi abbonati. "The Gentlemen" offre adrenalina pura e un'intensa narrazione criminale. "Supersex", invece, tenterà di raccontare con ironia e sensibilità il mondo del cinema per adulti; mentre "Mano de Hierro" promette di essere un mix esplosivo di azione, dramma e suspense. Ognuna di queste serie, con le sue peculiarità, genererà sicuramente parecchi spunti di riflessione.