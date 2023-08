Come eliminare definitivamente i peli degli animali domestici in casa: soluzione geniale

Gli animali domestici sono un’inestimabile fonte di compagnia, ma i loro peli per casa non piacciono a nessuno: 5 consigli per sbarazzarsene.

La peluria degli animali domestici sparsa per casa è l’eterna croce di chi convive con un amico a quattro zampe. Per un cane o un gatto, i peli costituiscono uno strato protettivo di estrema importanza. Per i loro padroncini, una fonte di stress e fatica che costringe a lunghe e frequenti pulizie, spesso inefficaci. Con l’avvicinarsi della fine dell’estate ci sono però alcuni suggerimenti che possono fare la differenza. All’arrivo dell’autunno, infatti, il problema si intensifica: molti animali da compagnia cambiano “cappotto”, il che si traduce in tanto lavoro extra per i loro proprietari.

In occasione della Giornata mondiale del cane, gli esperti di Spotahome, un’innovativa piattaforma che combina tecnologia e soluzioni immobiliari, hanno condiviso cinque preziosi suggerimenti per semplificarci la vita. Seguiamoli attentamente per risolvere una volta per tutte (o almeno ridimensionare in modo drastico) il problema dei peli degli animali disseminati per casa.

Il vademecum per una casa a prova di quadrupede

1. Passare regolarmente l’aspirapolvere

Anche se la quantità di peli è minima, è sempre consigliabile usare un aspirapolvere, anziché la scopa, per rimuoverli. In tal modo eviteremo che i peli si sparpaglino per casa. Occorre solo fare attenzione al momento dello svuotamento dell’apparecchio utilizzato.

2. Utilizzare rotoli adesivi

L’uso di rulli o di un nastro adesivo è un’ottima opzione per rimuovere i peli da superfici più complicate, come divani o vestiti. Si tratta di un espediente molto pratico e veloce. Tuttavia, è importante prestare attenzione al luogo in cui viene eseguita questa operazione e alla sostituzione dell’adesivo dopo ogni utilizzo.

3. Optare per coperture protettive

Nel caso in cui l’animale abbia un suo posto preferito, come un divano o un angolo particolare della casa, una delle possibili opzioni è quella di applicare una copertura protettiva mirata. Oltre a proteggere l’area incriminata da possibili danni, rende più facile la pulizia, poiché i peli si accumulano sopra lo strato di copertura e non passano al resto della superficie.

4. Spazzolatura e tosatura degli animali

Uno dei trucchi fondamentali passa per la prevenzione della caduta dei peli. Spazzolare gli animali aiuta a mantenerli più sani e puliti, ed è un’operazione che andrebbe fatta in una zona della casa dove ci sono condizioni migliori per la successiva pulizia. Inoltre, è importante tosare gli animali stagionalmente, anche per proteggerli da batteri e funghi e rafforzare il mantello.

5. Punta sull’alimentazione

Oltre ai suggerimenti fin qui proposti, uno dei trucchi principali per combattere la perdita di pelo degli animali passa per l’alimentazione. Mantenere una buon regime alimentare, con nutrienti in quantità adeguate, fa la differenza su questo fronte. Inoltre, secondo le raccomandazioni veterinarie, ci sono integratori naturali che aiutano a combattere la caduta dei capelli e possono essere validi alleati in questo problema. Approfondire per credere!