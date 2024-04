Cosa pensano davvero di noi gli americani? Ecco 3 cose curiose che in America non capiscono degli italiani (l’ultima è incredibile)

Gli italiani sono un po’ ovunque nel Mondo: ti sei mai chiesto come siamo visti all’estero? Noi sì ed oggi vogliamo parlare di come ci vedono in America e che opinione hanno di noi. Se la cosa ti incuriosisce, non fermarti qui e continua a leggere.

Sono quasi 60 milioni gli italiani nel Mondo e ben 6 sono quelli residenti all’estero. Si tratta di numeri davvero sorprendenti. Devi sapere che ci sono quasi 300 mila italiani residenti negli Stati Uniti, ma se calcoliamo gli americani di origine italiana arriviamo a quasi 18 milioni di persone. Gli italiani sono un popolo diffusissimo e conosciuto in ogni parte del Mondo. La nostra cultura è ricca di tradizione e storia e il nostro modo di fare è apprezzato e al tempo stesso odiato da molti. Molti italiani sognano l’America e ognuno di noi immagina questo popolo in un determinato modo. Ma ti sei mai chiesto che opinione hanno di noi gli americani? Oggi ti sveliamo 3 cose bizzarre che gli statunitensi credono di noi italiani.

Gli americani non ci sopportano se siamo in coda davanti a loro

Cosa pensano davvero di noi negli Stati Uniti? Noi italiani siamo in grado di farci riconoscere ovunque nel Mondo, perché parliamo ad alto volume e gesticoliamo molto. Tuttavia, siamo molto riconoscibili anche quando siamo in fila da qualche parte. Gli americani trovano a dir poco insopportabile il fatto che, secondo loro, non siamo capaci a rispettare il turno stando in fila indiana. Dunque, non dobbiamo stupirci se andando in America in attesa per entrare da qualche parte sentiamo esclamare “Oh the Italians!”.

Dolci a colazione? Che strani questi italiani!

Gli americani sono soliti consumare una colazione molto abbondante e non proprio leggera. Questo pasto per loro può comprendere french toast, uova, bacon e salsiccia ma anche toast e tramezzini. Sono graditi anche i dolci come waffles, ciambelle e brownies, ma una colazione senza cibi salati per un americano medio è inconcepibile. Per gli americani è normale la mattina tirare fuori una montagna di padelle ed armeggiare con burro, uova, pancetta e formaggio. Gli italiani, invece, sono felici con una colazione a base di cappuccino, cornetto e spremuta d’arancia.

Cosa pensano davvero di noi negli Stati Uniti? Questa nostra particolare abitudine è quasi inconcepibile

Negli Stati Uniti trovano bizzarra la nostra abitudine di fare pranzo. Gli americani si ritengono instancabili stakanovisti che non si fermano nemmeno per prendere un caffè. Ecco perché, per loro, la pausa pranzo è una consuetudine senza senso. Alcuni statunitensi tendono addirittura ad ironizzare definendo la nostra pausa pranzo una “siesta”. Come forse già sai, la siesta è una consuetudine tipicamente diffusa nei Paesi parlanti spagnolo. Questa consiste nel riposo post pranzo e può durare anche 3 ore. Insomma, un concetto ben diverso dalla nostra pausa.