Questa casa è veramente incredibile e ad un prezzo che è alla portata veramente di quasi tutte le tasche

Sei un amante dei viaggi e desideri una casa che ti segua ovunque? La Tiny House, una vera e propria casa mobile, con prezzi alla portata di quasi tutte le tasche.

Immagina di avere una casa che ti segua ovunque, al mare, in montagna, nei tuoi spostamenti di lavoro. Un sogno che la francese Baluchon ha tentato di realizzare. Questa azienda francese costruisce case di ridotte dimensioni e trasportabili. Infatti, queste piccolissime strutture, spesso in legno e che assomigliano alla casa nel bosco dell’immaginario fanciullesco, sono dotate di carrello. Quindi possono essere trasportate.

Questa casa è veramente incredibile ed il prezzo davvero invitante

La Tiny house è una piccola abitazione su ruote progettata per chi cerca un compromesso tra comfort e portabilità. Le dimensioni partono da soli 4,5 metri di lunghezza e due di larghezza. Potremmo dire che queste abitazioni sono una via di mezzo tra una motorhome e una casa mobile. La Tiny house è una casa compatta, appoggiata su un carrello e quindi può essere tranquillamente trasportata da un’auto. L’ambiente offre tutto ciò di cui hai bisogno per vivere comodamente, anche per lunghi periodi.

L’azienda Baluchon è famosa per le sue case mini, realizzate con materiali naturali come il legno. La più piccola è la Tiny house Bonzai lunga appena 4,5 metri. La sua struttura è solida e resistente, ma allo stesso tempo funzionale e ben progettata. All’interno troviamo anche un bagno completo con wc e doccia e una cucina compatta, dotata di lavello, fornello a due fuochi e frigorifero. Il tavolo estraibile è perfetto per i pasti o per lavorare al computer. Nella zona notte troviamo un comodo letto.

Chi Dovrebbe Acquistare una microcasa Bonzai?

Una delle caratteristiche più interessanti delle microcase create da questa azienda francese è il prezzo. Queste abitazioni su gomma sono disponibili a partire da 25.000 euro. Il prezzo poi sale a seconda delle dimensioni della casa, delle finiture e delle modalità di assemblaggio. Comunque, rimane un prezzo competitivo, considerato che un motorhome usato in buone condizioni non costa meno di 30.000/40.000 euro e nuovo raggiunge anche i 100.000 euro. Se ami esplorare nuovi luoghi e vuoi portare la tua casa con te, la Tiny house è perfetta. Se sei sempre in movimento, questa microcasa ti seguirà ovunque. Ma è perfetta anche per chi fa del minimalismo una filosofia di vita. In pratica ha quasi le stesse dimensioni di un monolocale di una grande città, ma non il prezzo.

Approfondimento

