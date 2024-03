Cresce sul Ftse Mib un titolo azionario dal dividendo interessante

Per le azioni Banca Generali ci sono tutti i presupposti per una continuazione del rialzo. Anche grazie all’ottimo dividendo proposto all’assemblea dei soci.

Un ottimo mese di febbraio in termini di raccolta accompagna il rialzo di Banca Generali

Banca Generali ha riportato una significativa crescita della raccolta nel mese di febbraio 2024, con una raccolta netta di 726 milioni di euro, che rappresenta un aumento del 64% rispetto all’anno precedente. Questo porta il saldo della raccolta netta totale da inizio anno a 1,05 miliardi di euro, segnando un incremento del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La forte performance è attribuita principalmente al notevole aumento della raccolta in prodotti e servizi di investimento, riflesso della crescente domanda di riqualificazione del risparmio da parte delle famiglie. In particolare, i flussi in questa categoria sono stati pari a 404 milioni di euro nel mese di febbraio e 503 milioni da inizio anno, un notevole aumento rispetto ai 29 milioni registrati nello stesso periodo dello scorso anno.

Questa crescita è stata distribuita uniformemente tra tutte le linee di prodotto, evidenziando un’efficace diversificazione dell’offerta. I prodotti assicurativi hanno registrato una positiva raccolta netta di 40 milioni di euro nel mese, rispetto ai deflussi di 321 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, i nuovi flussi in consulenza sono stati di 223 milioni di euro, intercettando la forte richiesta di advisory professionale specializzata sui portafogli in amministrato.

Molto interessante il rendimento del dividendo proposto all’assemblea dei soci

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’assemblea, convocata per il 18 aprile in prima convocazione, la distribuzione di dividendi per un totale di 251,2 milioni di euro, corrispondenti a 2,15 € per azione, considerando tutte le azioni emesse. Questo rappresenta il 77% dell’utile consolidato dell’esercizio 2023, con una distribuzione del 77% dell’utile ricorrente e del 100% dell’utile non ricorrente. Inoltre, si proporrà di destinare il rimanente importo di 63,6 milioni di euro a riserva.

Se l’assemblea approverà la proposta, i dividendi saranno distribuiti in due tranche: 1,55 € per azione con stacco il 20 maggio 2024 e 0,60 € per azione con stacco il 17 febbraio 2025. Queste operazioni saranno seguite dalle date di record e di pagamento specificate. Considerando il prezzo di chiusura delle azioni Banca Generali attuale, il dividendo proposto offrirebbe un rendimento complessivo di circa il 6%.

Le le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Banca Generali

La tendenza in corso è saldamente rialzista, ma per un’ulteriore accelerazione potrebbe essere decisiva la rottura della forte resistenza in area 37,58 €. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato il rialzo delle quotazioni. Qualora le azioni dovessero riuscire in questa impresa, allora le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

