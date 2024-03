Si sa come lo yoga sia estremamente benefico per lo spirito, tanto che si è evoluto in ogni sua forma. Molto nota è la variante con i cuccioli ma l’hai mai provato con questo sound?

Lo yoga, come ogni forma di attività fisica, ha un effetto benefico nel corpo e nella mente. In particolare, lo yoga aiuta a regolarizzare lo spirito attraverso il metodo della respirazione. Questa attività serve a ritrovare l’equilibrio fisico, psichico e spirituale, ma perché non farlo in modo originale? Negli ultimi anni questa pratica si è evoluta in tutte le maniere possibili, come per esempio fare yoga con i cuccioli di cane che scorrazzano tra i tappetini. Una è diversa da un’altra e sempre più unica.

Quale tipo di yoga fa per te?

Tra i tipi tradizionali di yoga vi sono: Hatha, Power Yoga, Vinyasa, Bikram e Ashtanga. Lo yoga Hatha è una delle forme più antiche di yoga e unisce due principi: la forza vitale e l’energia. È la tipologia dal quale derivano anche le altre. Mentre l’Hatha, lo Ashtanga e il Bikram sono forme di yoga più tradizionali e che si concentrano maggiormente sul controllo del respiro, il Power Yoga e il Vinyasa sono più dinamici e creativi. Oltre ai tipi di yoga tradizionali, negli ultimi anni sono nati altre varianti, forme più commerciali che servono ad avvicinare nuove persone a questo tipo di attività. La più nota è senz’altro lo yoga con i cuccioli, che nel caso si possono anche adottare. Ma la forma più particolare che non è passata inosservata e che potrebbe cambiare le future forme di yoga è quella di abbinarla alla musica metal.

Questa attività non è per tutti, è un tipo di yoga unico nel suo genere

Yoga e metal sono due elementi che accostati potrebbero ricorda un ossimoro, ma che messi insieme creano qualcosa di unico e, stranamente, perfetto. Se lo yoga normale può sembrare troppo noioso e monotono, con il Metal Yoga la musica cambia, in tutti i sensi. Come suggerisce il nome, l’attività prevede di praticare le classiche posizioni dello yoga ma con in sottofondo le hit del genere Metal come gli Slipknot, Avenged Sevenfold, Rammstein, Motörhead, Iron Maiden eccetera. L’idea è nata in modo da poter riuscire a sfogarsi al meglio, in modo controllato, ascoltando musica metal. Il Metal yoga è ancora poco conosciuto ma è possibile praticarlo nei più importanti festival Metal internazionali come il Download Festival.