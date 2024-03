Amanti del calcio preparate i popcorn: sta per arrivare su Netflix un documentario che farà venire la pelle d’oca!

Netflix può essere definito come un vero paradiso per gli amanti dell’intrattenimento. Conosciuto e apprezzato per il suo inesauribile catalogo di film e serie TV, il colosso dello streaming sorprende, però, anche per la profondità e la varietà dei suoi documentari originali.

Questi lavori esplorano con maestria i più diversi ambiti, dalla cultura pop alla storia contemporanea, passando per natura e scienza, riuscendo a intrattenere, informare e spesso anche emozionare. Tra le uscite del prossimo mese, spicca il documentario “Together: Alla Conquista del Triplete”, un’opera imperdibile che celebra il gioco più amato al Mondo attraverso una delle sue storie più straordinarie.

Amanti del calcio preparate i popcorn perché aprile inizierà col botto su Netflix

In uscita il 2 aprile, il documentario “Together: Alla Conquista del Triplete” si immerge nell’epopea sportiva del Manchester City, la squadra che nel 2023 ha raggiunto uno degli obiettivi più ambiti nel mondo del calcio: la conquista del triplete. Vincendo la Premier League, la FA Cup e la Champions League nella stessa stagione, il Manchester City non solo ha scritto una pagina indimenticabile della propria storia ma anche del calcio internazionale.

Attraverso immagini mozzafiato, interviste esclusive, accessi negli spogliatoi e filmati ripresi direttamente sul campo di gioco, permetteranno agli spettatori di comprendere le dinamiche e la preparazione delle partite, e di avvertire l’adrenalina e l’emozione dei protagonisti. Grazie a queste immagini, il pubblico verrà trasportato direttamente sul terreno di gioco, vivendo da vicino le strategie, le sfide e i trionfi del Manchester City nella loro storica impresa.

La narrativa si articola attorno alle testimonianze dei diretti protagonisti – giocatori, staff tecnico, dirigenti e tifosi – che condividono le loro esperienze personali, gioie, sfide e difficoltà di una stagione ricca di successi. “Together: Alla Conquista del Triplete” va oltre il semplice racconto di una vittoria sportiva; è un viaggio nel cuore del calcio, che esplora i valori di unità, sacrificio, lavoro di squadra e perseveranza necessari per raggiungere obiettivi apparentemente irraggiungibili.

Uno spettacolo da non perdere

Quindi, amanti del calcio preparate i popcorn perché questo documentario sarà un’occasione unica per vivere da vicino uno dei più grandi successi calcistici, offrendovi anche una prospettiva esclusiva su cosa significhi competere (e vincere) ai massimi livelli. Consigliamo la visione di “Together: Alla Conquista del Triplete” anche a chi non è interessato al calcio, perché è un documentario che parla innanzitutto di sport, e di come possa essere un potente veicolo di unione e superamento delle differenze. Se non sei un’amante dei documentari, non perderti queste 3 serie TV, perfette da guardare prima di addormentarsi.