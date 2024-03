A volte un centesimo può valere quasi 7.000 euro: ecco la moneta che può farti guadagnare una vera fortuna

Capita raramente di controllare ciò che abbiamo nel portafoglio. Tuttavia, potrebbe valerne la pena. Se noti delle monete rare o con delle particolarità o anomalie potresti fare dei soldi. Oggi ti sveliamo che con una moneta da un centesimo potresti guadagnare cifre pazzesche.

Spesso non diamo importanza alle monete che abbiamo nel portafoglio. Oggi ti sveliamo che una moneta nata per errore potrebbe rivoluzionare la tua giornata. I collezionisti farebbero follie per cimeli e oggetti rari e introvabili. Le monete rientrano tra le cose più collezionate di sempre e alcuni esemplari molto rari possono raggiungere valori da capogiro. Ci sono molti elementi che rendono preziose alcune monete: l’anno in cui sono nate e l’essere fuori dal corso, ovvero non più spendibili ad esempio.

Prendono valore anche le monete speciali prodotte per celebrare qualche anniversario o evento storico. Anche lo stato di conservazione è un fattore non trascurabile. Tuttavia, una delle cose che incide maggiormente sul valore di una moneta sono gli errori di conio. Si tratta di sbagli che vengono fatti al momento della coniazione della moneta. Questo è proprio il caso di cui parleremo oggi: trovare questa moneta potrebbe davvero migliorare il tuo umore.

A volte un centesimo può valere un sacco di soldi: controlla se possiede questa caratteristica

I centesimi sono le monete che più ci infastidiscono perché affollano il portafoglio e valgono pochissimo. Tuttavia, se ne trovi un esemplare particolare il discorso cambia completamente. Come ben sai, normalmente la moneta da un centesimo raffigura sul retro il Castel Del Monte della città di Andria, in Puglia.

Nel lontano 2002, ci fu un errore di conio. In quell’occasione, furono coniate migliaia di esemplari di monete da un centesimo raffiguranti non il Castel Del Monte, bensì la Mole Antonelliana di Torino. Questa effige di norma appartiene alla moneta da 2 centesimi di euro. Ma non è tutto: non solo l’effige ma anche il diametro della moneta è quella tipica del 2 centesimi, ovvero 18,75 millimetri. Questi errori hanno fatto schizzare il valore di questa piccola monetina alle stelle.

Ecco quanto puoi guadagnare se trovi questo rarissimo centesimo di euro

A volte un centesimo può valere migliaia di euro ed è proprio questo il caso. Ad oggi purtroppo ne esistono soltanto più un centinaio di esemplari in circolazione, poiché quasi tutte furono ritirate. Nel 2013, una di queste monete fu battuta all’asta per ben 6600 euro, una cifra davvero esorbitante. Occorre sempre controllare ciò che abbiamo nel portafoglio e informarsi bene sulle monete rare, perché una giornata qualsiasi potrebbe diventare a dir poco meravigliosa.