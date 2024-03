Se pensi di iniziare a fare yoga ma hai paura sia noioso o troppo monotono, non devi perderti la possibilità di praticarlo con gli animali, anzi con le capre!

In questi ultimi anni sta andando molto di moda praticare lo yoga. Il suo mantra ha fatto breccia nelle menti di moltissime persone, che une volta approcciate a questa attività, non ne hanno più fatto a meno. Cinque anni fa, per esempio, era abbastanza raro trovare un corso di yoga nelle palestre, ma ad oggi tutte offrono la possibilità di impararlo, anche attraverso corsi online. Come ogni attività è sempre in evoluzione e non rimane ferma e semplice nella sua essenza, ma si trasforma.

Fare yoga con gli animali

Come ogni attività, anche lo yoga si è rinnovato sempre di più, soprattutto per attirare un maggior numero di persone. Un tipo di yoga molto in voga in questo ultimo periodo è quello con i cuccioli di cane. Chiamato Puppy Yoga, una sessione prevede la presenza di cuccioli di cane che girovagano da un tappetino all’altro, interagendo con le persone e tra di essi. Nel frattempo, le persone, seguono le indicazioni sulle posizioni del maestro. La presenza dei cuccioli dovrebbe aiutare le persone nella pratica dello yoga rilasciando maggiore stress. Un secondo tipo di yoga molto in voga non ha a che fare con i cuccioli di cane, bensì con le capre!

Questo tipo di Yoga ti farà impazzire: la protagonista è la capra

Si chiama Yoga Goat e mette insieme quelli che sono i principi dello yoga e della pet therapy. Questo metodo alternativo di fare sport è nato negli Stati Uniti e solo di recente è stato importato nel Regno Unito e, infine, in Italia. L’idea è proprio quella di fare yoga insieme alle piccole caprette, e come per i cani, non c’è niente di più tenero che fare sport mentre un cucciolo viene alla ricerca di coccole o che induca alla risata grazie al suo strano comportamento. Può essere un’esperienza unica da fare e ora che è arrivata anche in Italia, perché aspettare? Questa attività garantisce il benessere fisico che deriva dallo sport, relax e una marea di risate grazie alle capre che vanno di qua e di là all’interno dell’area dove si sta praticando yoga. Prima erano i cuccioli di cane, ora di capra, cosa ci riserva il futuro?