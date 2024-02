Questi due cantanti hanno fatto la storia della musica italiana e presto li vedremo su Netflix! Ecco la data di uscita

Netflix, con il suo catalogo in continua espansione, non smette mai di sorprenderci. Anche nel corso delle prossime settimane, ci saranno delle nuove uscite da non perdere, soprattutto per gli amanti della musica italiana. Infatti, tra poco potremmo vedere 2 film biografici che raccontano la vita di due cantanti eccezionali. Vediamo chi sono!

L’entusiasmo che circonda le nuove uscite di Netflix è sempre alle stelle. Questo perché la piattaforma streaming ha sempre dimostrato di saper selezionare storie che intrattengono e arricchiscono la nostra conoscenza. Ne abbiamo avuto l’ennesima prova con il film “Einstein e la Bomba”, un film biografico da non perdere.

Tra le novità più attese, ci sono senza dubbio le biografie di due icone della musica italiana che hanno segnato generazioni. Stiamo parlando di Fabrizio De André e di Mia Martini, che verranno raccontati in due film, disponibili entrambi dal primo marzo.

Il primo film, intitolato “Fabrizio De André – Principe Libero”, ci porta alla scoperta della vita di Fabrizio De André, noto come il “principe libero” della canzone italiana. Uscito nel 2018, il film esplora i momenti più significativi della vita dell’artista, dalla sua giovinezza ribelle alla maturazione artistica, passando attraverso le sue battaglie personali e i suoi amori, fino ad arrivare alla creazione delle sue opere più famose.

Attraverso un viaggio intimo e personale, “Fabrizio De André – Principe Libero” ci svela l’uomo dietro il mito, le sue ispirazioni, le sue lotte contro le convenzioni sociali e la sua incessante ricerca della libertà espressiva. Insomma, si tratta di un’opera imperdibile, soprattutto per i fan del cantautore e per chiunque desideri immergersi nella vita di uno degli artisti più influenti della musica italiana. Vale la pena vederlo per la cura con cui è raccontata la sua storia, per le interpretazioni emozionanti e, ovviamente, per riascoltare le sue canzoni più iconiche.

Allo stesso modo, “Mia Martini – Io sono Mia” è un’opera che promette di toccare il cuore degli spettatori. Racconta la vita di una delle voci più straordinarie e al tempo stesso più tormentate della musica italiana. Il film si concentra sulla carriera e sulla vita personale di Mia Martini, dagli esordi fino ai successi internazionali, senza trascurare i momenti di profonda difficoltà, le controversie e i pregiudizi che hanno segnato il suo percorso artistico e umano.

Attraverso un approccio sensibile e rispettoso, “Io sono Mia” intende restituire dignità e voce a un’artista spesso fraintesa, celebrando il suo talento ineguagliabile e la sua forza interiore. Questi due cantanti hanno fatto la storia della musica italiana, e guardare i film, a loro dedicati, potrebbe farci scoprire lati personali ancora sconosciuti. Insomma, il primo marzo sarà una data da cerchiare sul calendario e da ricordare assolutamente. Se, invece, non è il tuo genere, puoi guardare l’ultimo capitolo della saga di Animali Fantastici, uscito qualche giorno fa.