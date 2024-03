Quanto prendono Nadal e Alcaraz per darti una lezione di tennis: l’informazione chiesta sui social ha avuto una risposta assurda

È girata per diverso tempo la richiesta sui social. È possibile prendere una lezione di tennis da Nadal e Alcaraz? Perché proprio da loro? Quanto si pagherebbe eventualmente? E così a questa richiesta cui i fans sembrano tanto tenere, è stata data una risposta. E tutti sono rimasti senza parole.

Potere dei social media, quando gli utenti urlano in coro qualcosa, quel qualcosa piove dall’alto. I naviganti volevano sapere quanto costava una lezione di tennis di Nadal e di Alcaraz e se era possibile averla. Ma perché proprio loro due? Nadal ha creato una delle accademie più importanti al Mondo. Moderna, attrezzata e con i migliori maestri in circolazione. Alcaraz è diventato numero 1 della classifica ATP giovanissimo e molti vorrebbero vederlo da vicino per carpirne i segreti.

Allenarsi con loro è un sogno, comunque questo sogno per alcune persone si è avverato. A Las Vegas, infatti, si è svolta una importante esibizione il 3 marzo. E nell’occasione i due tennisti hanno dato lezioni private a fan che potevano permettersi il costo. Che è stato davvero esorbitante. Chissà chi saranno stati i fortunati.

Maestri prima e dopo la carriera professionistica

Quanto prendono Nadal e Alcaraz per darti una lezione di tennis? Al Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casinò di Las Vegas, Nadal e Alcaraz hanno partecipato a una esibizione trasmessa da Netflix. Per l’occasione i due tennisti hanno dato qualche lezione privata che, secondo il Mundo Deportivo, aveva il costo di 138.000 euro per una sola ora. Nonostante il costo proibitivo, i posti messi a disposizione sono andati a ruba e alla fine le lezioni sono state tutte vendute. Esperienza incredibile a costi proibitivi, ma evidentemente in tanti avevano questo sogno e alcuni sono riusciti a realizzarlo.

Chi non è riuscito a partecipare può anche non disperarsi, visto che sono tanti i tennisti dell’ATP che danno lezioni di tennis e i prezzi sono inferiori a quelli proposti dai campioni spagnoli. Tiafoe e Fritz, attualmente i migliori giocatori americani, classificati entro i primi 15 al Mondo, hanno prezzi più convenienti. Darebbero lezioni di 1 ora al prezzo di 23.000 euro e 46.000 euro. E se vogliamo spendere ancora meno possiamo rivolgerci a ex campioni che non disdegnano il rullo di maestri. Gli americani sono i più portati. Cercare su Internet e chiedere informazioni a John Isner e Sam Querrey, protagonisti fino a qualche anno fa nel circuito e ora disposti a condividere qualche segreto. In cambio di paga.

Quanto prendono Nadal e Alcaraz per darti una lezione di tennis e perché farlo

Sui social si chiedono informazioni impossibili e quando si ottengono scattano pure le polemiche. I prezzi di Las Vegas sono stati criticati da una baraonda di commenti al veleno. Ci si è chiesto perché le lezioni costassero così tanto. E molti hanno sottolineato che nello stesso tempo l’accademia di Nadal avesse pure i conti in rosso. Impossibile sapere se la notizia sia frutto di maligna fantasia o realtà. Sta di fatto che il proverbio canta bene. Stiamo attenti a ciò che desideriamo, perché i desideri potrebbero essere esauditi.

Comunque allenarsi con i campioni può avere tanti vantaggi, a prescindere dall’esborso. Questi allenamenti sono fonte di ispirazione e motivazione. Se abbiamo il capitale da investire e abbiamo un traguardo sportivo, non c’è niente di meglio che allenarsi con un numero 1. Sale il nostro livello competitivo e abbiamo a diposizione una fonte di apprendimento diretto. Che fa tutta la differenza possibile. Vederli in tv e da vicino non è assolutamente la stessa cosa. La nostra crescita personale sarà incredibile e la mentalità potrebbe cambiare. In molti non sanno cosa significa mentalità vincente, nello sport è fondamentale e solo chi la ha può insegnarla. Sono quindi soldi ben spesi. Ma prima di tutto bisogna averli nel portafoglio. È a quanto pare non è qualcosa che non tutti possono permettersi.