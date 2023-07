Puoi allenarti solo nel weekend? Potrebbe non essere un male, scopri perché

Se possiamo allenarci solo nel weekend, facciamolo. Una recente ricerca parla di risultati molto importanti: ecco quello che c’è da sapere

Con il lavoro non sempre possiamo condurre allenamenti regolari. E allora, cosa fare? Abbandonare totalmente oppure “accontentarci” di allenarci solo un paio di volte alla settimana, magari nel weekend? Beh, sappiate che farlo non è poi così deleterio come vorrebbero farci credere.

E’ infatti un falso storico che ci si debba allenare ogni giorno, che di debbano fare carichi di lavoro massacranti. Questo soprattutto se vogliamo solo tenerci in forma. Nessuno di noi deve partecipare alle Olimpiadi, né concorrere per Mister Universo. L’allenamento fisico è fondamentale per il nostro benessere, anche mentale. Ma come ogni cosa, dev’essere fatta con moderazione.

Più volte, infatti, vi abbiamo esortato a fare attività fisica, fondamentale per non cadere a pezzi. Ma anche per prevenire malattie che sono dovute assai spesso alla sedentarietà. Ma il lavoro e la famiglia spesso ci assorbono totalmente. E, allora, ecco come potersi mantenere in forma, magari allenandosi solo nel weekend.

Allenarsi solo nel weekend non è poi così male

Ovviamente la premessa è quella di sempre quando parliamo di benessere psicofisico. I nostri sono solo dei consigli che in alcun modo vogliono sostituirsi al parere di persone qualificate. Consigli che, peraltro, vi diamo sulla scorta delle evidenze scientifiche, dato che oggi vi parliamo di un nuovo studio pubblicato su JAMA Internal Medicine.

Ebbene, tale ricerca rivela che l’allenamento solo nei fine settimana ha tanti benefici quanto l’esercizio quotidiano. Quindi, viene cancellata una convinzione, spesso propugnata dai fanatici della forma fisica, che l’allenamento debba essere sempre e comunque quotidiano. In realtà, l’allenamento solo nel weekend sembra molto utile per la riduzione del rischio di sviluppare malattie cardiache. Secondo gli studiosi, l’attività fisica concentrata in uno o due giorni è stata associata a un minor rischio di malattie cardiovascolari. Questo perché l’attività è distribuita in modo più uniforme e si evitano sovraccarichi, deleteri soprattutto per chi non è abituato.

La ricerca è importante anche perché si basa su un campione notevole, dato che i risultati arrivano dopo aver analizzato i dati di 89.000 persone. Gli sforzi per aumentare l’attività fisica per la salute cardiovascolare possono essere efficaci anche quando gli sforzi sono concentrati su uno o due giorni alla settimana. Come tutta la ricerca scientifica, comunque, è sempre in continua evoluzione, quindi saranno necessari ulteriori studi per valutare se gli interventi per aumentare l’attività fisica, anche se concentrati su uno o due giorni alla settimana, migliorano gli esiti cardiovascolari.