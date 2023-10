Tutti pazzi per lo Yoga: ma davvero combatte ansia e stress? La verità che non sapevi

La moda dello Yoga è innegabile: in una società così stressata è importante prendersi i propri tempi: ma cos’è che la rende così efficace? Non è di certo una magia come a volte vogliono farci credere

Lo Yoga è una pratica più orientale che occidentale, ma le grandi città hanno puntato sempre di più in queste ‘terapie’ sportive in grado di trovare un equilibrio interiore e una forma di benessere nel caos della vita frenetica che si consuma tra caos, traffico, lavoro e stress.

Lo Yoga adesso è in voga anche in Italia: Milano, Roma e in generale tutte le città più caotiche hanno una massima concentrazione di corsi, dallo yoga meditativo fino a quello più fisico. Si tratta di una disciplina che comporta posture ed esercizi di respirazione regolamentati, studiati per bilanciare il sistema nervoso autonomo e così ridurre anche i livelli di cortisolo, stimolando quella sensazione di benessere difficile da ottenere altrimenti.

L’ANS contiene il sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Quando si è stressati per via delle vite a ritmi frenetici, il sistema nervoso simpatico rilascia ormoni dello stress, l’aumento di cortisolo causa uno squilibrio nell’ANS. Questo ci porta a tutte quelle problematiche legate alla difficoltà di concentrazione, dolore agli arti, depressione e via discorrendo. Gli studi hanno effettivamente attestato che le posizioni dello Yoga riescono a riequilibrare il nostro corpo riottenendo un equilibrio psico-fisico.

I benefici dello yoga contro lo stress: ecco come funziona la disciplina e come fa a ricalibrare l’equilibrio psico-fisico

La giusta respirazione controllata, lenta e profonda, aiuta a ricongiungerci con noi stessi, dando molti benefici al sistema nervoso parasimpatico. Una volta finita la lezione ci si sentirà più calmi e ottimisti, ma si mangerà anche con più piacere e si eviteranno i problemi di reflusso per esempio.

L’arma vincente dello Yoga, quindi, è l’insegnare a respirare nel modo giusto, mentre si assumono determinate posizioni. È grazie alla respirazione che il corpo inizia a combattere lo stress.

Uno studio del 2019 in Australia, poi, ha scoperto che un altro vantaggio dello yoga è la connessione; un’esperienza condivisa e uno spazio sicuro per connettersi con se stessi e gli altri. La connessione è importante per gli esseri umani perché sono esseri sociali e imparano apprendendo attraverso neuroni specchio, guardando il comportamento del tessuto sociale che li circonda dalla nascita: in primis chi vive con loro e li svezza e poi man a mano tutti gli altri incontri della vita. Lo Yoga aiuta a sentirsi più connessi con gli altri.