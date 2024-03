Pietro Leemann, Nek e altri personaggi noti: ecco cosa hanno in comune e cosa fanno adesso

Ci sono momenti in cui si compiono scelte importanti. Toccano a persone dalla vita normale e abitudinaria e anche a volti noti. Scopriamo cosa è accaduto ad alcuni personaggi famosi in vari ambiti.

Alcuni raccontano a volte come si sono innamorati del partner. Può accadere di sentir parlare di colpo di fulmine. In quel caso l’attrazione e l’amore scoppiano improvvisi al primo sguardo, al primo incontro. In altri casi invece avviene un processo graduale. Trovare comprensione e il motivo per cui vivere può far cambiare umore, visione del Mondo e atteggiamento. Al di là di un rapporto a due, tutto ciò potrebbe accadere anche a livello spirituale. Ecco alcuni esempi.

Cambiamenti di vita in Pietro Leemann, Nek e altri personaggi noti

A Milano c’è un ristorante vegetariano che ha ricevuto per primo la stella Michelin. Ci riferiamo a Joia. Finora ha presentato piatti creati dallo chef Pietro Leemann, ma presto cambierà qualcosa. Infatti, il locale sarà guidato da Raffaele Minghini e Sauro Ricci, attualmente sous chef presso Joia. Questo avviene per un motivo ben preciso, Pietro Leeman ha deciso di vivere come monaco krishnaita in una comunità in Svizzera. Qui si avrà cura della spiritualità di chi ci vivrà, ma anche di quella degli ospiti. Lo chef stellato ha intenzione, infatti, di affittare delle camere e aprire dei ristoranti vegetariani. Il cibo biologico sarà coltivato nei dintorni e la comunità gestirà anche una fattoria per allevare mucche da latte.

Per quanto riguarda altri campi, in molti conoscono Nek, il cui vero nome è Filippo Neviani. Il suo rapporto con la fede cristiana sarebbe rinato grazie all’incontro e al dialogo con dei sacerdoti, tra cui don Davide Banzato. Il cantante, oltre a dedicarsi alla musica, è impegnato in alcuni progetti della Comunità Nuovi Orizzonti.

Un tempo famosa per aver recitato in alcuni film di successo e in telefilm come Linda e il brigadiere, Claudia Koll dal 2000 si è riavvicinata al Cattolicesimo.

Cat Stevens

La Koll si è sempre più distinta in opere a favore di emarginati e dei giovani. In particolare, ha fondato l’associazione ONLUS Le opere del Padre ed è direttrice della Star Rose Academy. Prima di questi personaggi tanti altri hanno avuto una conversione più o meno importante nelle loro vite. Un caso eclatante riguardò il cantante Cat Stevens, ricordato per brani come Father and sons, ad esempio o Wild world. Sembrerebbe che il suo avvicinamento alla religione avvenne a metà degli anni Settanta. In particolare, lo segnarono un Corano donato da suo fratello ed aver rischiato di morire per annegamento. Il nome che assunse dopo la conversione all’Islam fu Yusuf Islam. Oltre a cantare, Yusuf si dedicherebbe spesso ad attività di beneficenza. Pietro Leemann, Nek e altri personaggi noti: ecco come la spiritualità, quindi, avrebbe cambiato le loro vite.