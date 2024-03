Non per conservare le stoviglie, ma sai a cosa serve il cassetto sotto al forno? Te lo svelo

Probabilmente lo usi per riporre le pentole o i piatti, ma non è questo lo scopo del cassetto che si trova sotto al forno. Ecco a cosa serve.

Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina. Non solo perché garantisce la cottura degli alimenti in maniera uniforme, ma la modalità “forno ventilato”, assicura anche una cottura più veloce. Possiamo davvero preparare di tutto. Dall’antipasto al dolce e anche dei piatti velocissimi. Pulire il forno, invece, è un’operazione noiosa e anche abbastanza faticosa. Ma è necessaria per assicurare l’igiene e la salubrità degli alimenti.

Metodi veloci per pulire il forno

Per pulire il forno, si possono usare dei prodotti chimici, quelli che si comprano al supermercato oppure dei rimedi naturali, per evitare di contaminare il cibo. Il prodotto più utilizzato è sicuramente il bicarbonato. Perfetto per igienizzare ed eliminare i cattivi odori. Mescola acqua e bicarbonato, fino ad ottenere una sorta di cremina. Applica questo composto sulle macchie più ostinate. Lascia agire per circa 30 minuti e pulisci utilizzando un panno umido.

Per una pulizia regolare e più veloce, devi solo far sciogliere il bicarbonato in una bacinella di acqua tiepida. Con l’aiuto di una spugnetta pulisci per bene tutte le parti interne e anche il vetro. Se non hai il bicarbonato, puoi utilizzare il classico aceto da cucina. Versalo in una teglia e aggiungi l’acqua. Infornala per qualche minuto ad una temperatura di 180 gradi. Trascorso questo tempo, apri lo sportello, lascia intiepidire e poi elimina macchie e grasso.

Non per conservare le stoviglie, ma ecco a cosa serve il cassetto

Dopo aver capito come pulire il forno nella maniera più facile e veloce, soffermiamoci su una curiosità. Sotto alcuni forni è presente un cassetto, che probabilmente utilizzi per riporre le stoviglie. Ma in realtà, il vano di alcuni forni avrebbe un’altra utile funzione. Non ne hai idea? Ti svelo il segreto.

Pare che questo cassetto sia stato progettato per mantenere calde le vivande. Naturalmente non serve per cuocere, scongelare o scaldare. Ma sfruttando il calore del forno, aiuterebbe a mantenere il cibo caldo. È utilissimo, soprattutto quando abbiamo bisogno di utilizzare il forno per più cotture e non sappiamo come tenere in caldo i piatti appena sfornati. Quindi non per conservare le stoviglie, ma sarebbe una sorta di thermos. Ma ricorda, dato che devi poggiarci degli alimenti è necessario tenere questo vano sempre pulito ed igienizzato. Un ultimo consiglio. Prima di utilizzarlo, verifica che il tuo cassetto sia adatto a svolgere questa funzione.