Piccolo balcone in casa e non sai come arredarlo? Rendilo più grande trasformandolo in oasi come fanno in India

Arredare un piccolo balcone trasformandolo letteralmente permette di ottenere un luogo perfetto per rilassarsi anche se lo spazio a disposizione non è tanto. Approcci intelligenti e soluzioni creative non sono facili da scovare. Prendiamo spunto dalle tradizioni indiane.

Hai mai desiderato trasformare il tuo piccolo balcone in un’oasi di tranquillità e comfort? Ci hai pensato ma non sai come fare? Lo spazio limitato in effetti rappresenta una sfida anche per i migliori designer professionisti. Prendendo spunto dalle tradizioni indiane e dalle scelte dei loro designer possiamo trovare idee che ci lasceranno a bocca aperta.

Quando si tratta di arredare un piccolo balcone bisogna ottimizzare ogni centimetro disponibile. Una delle prime considerazioni da fare riguarda la scelta dei materiali. Mobili leggeri e durevoli, tavoli in vimini o ferro battuto offrono eleganza ma anche flessibilità. Possiamo spostare gli arredi facilmente e abbinarli con semplicità alle piante che arricchiranno lo spazio aperto. In India scelgono gelsomino e fiori di calendula. I primi danno un tocco di freschezza e possono abbellire anche i corrimano del balcone e delle scale. I secondi portano colore e danno allo spazio aperto un aspetto tropicale.

Si agisce su più fronti

Se hai un piccolo balcone in casa e non sai come arredarlo concentrati sull’illuminazione. Per i designer indiani è molto importante, loro con un gioco sapiente di luci riescono a fare sembrare gli spazi molto più grandi di quanto siano nella realtà. Ne utilizzano una vasta gamma, da quelle tradizionali in carta, chiamate Akash Kandli, alle lanterne di metallo intrecciato e vetro colorato. Il senso è quello di ricercare atmosfere calde, intime e soffuse. Molti preferiscono le strisce di led che sono efficienti, oppure le candele. Queste sono fatte a mano e contenute in vasi di terracotta e riportano essenze di sandalo, gelsomino e spezie tipiche dell’India. Patchouli, vetiver e cardamomo le preferite.

Le decorazioni sono altrettanto importanti rispetto all’illuminazione. Nei balconi indiani troviamo tessuti texture e colorati, tappeti e cuscini morbidi. Il balcone, in sintesi, è un prolungamento della casa e gli arredi riprendono i temi interni. Così le decorazioni. Il balcone, una volta aperta la portafinestra, sembra essere più spazioso.

Piccolo balcone in casa e non sai come arredarlo, il problema si risolve facilmente

Per trasformare il balcone in oasi di pace e renderlo più spazioso come fanno in India dovremmo considerare anche privacy e intimità. Fondamentali sono le piante rampicanti. Coprono l’apertura che dà sulle altre case e crea muri divisori non invasivi ed estremamente fantasiosi ed eleganti. Di solito in India integrano rampicanti con mobili di stoccaggio per ottimizzare lo spazio. Diciamo che funzionalità e organizzazione sono le parole chiave utilizzate per scegliere le tecniche di arredamento degli esterni.

I più comuni rampicanti che permettono di avere funzionalità nell’arredamento sono le buganvillee, i fiori sono splendidi, è facile creare cascate di petali che gli indiani apprezzano molto. Anche il gelsomino è un rampicante chiave per gli esterni indiani, i colori gialli e bianchi caratterizzano terrazzi e balconi che sono sempre freschi e profumati. Non sottovalutiamo passiflora, fiori della passione e hoya.