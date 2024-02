Festival di Sanremo 2024, arriva la finale: ecco quanto costa dormire e mangiare e come risparmiare

Andare a Sanremo per la finale del Festival? Un’esperienza fantastica e da vivere almeno una volta nella vita. Ma ti sei mai chiesto quanto costa soggiornare a Sanremo nei giorni del Festival? Oggi te lo diremo, ma intendiamo anche spiegarti come risparmiare.

La 74^ edizione del Festival sta di nuovo registrando numeri da record. Per domani, sera della finale, si prevede non solo un boom di ascolti ma anche un flusso di turisti davvero pazzesco.

Attorno alla più famosa delle kermesse nostrane c’è un business pazzesco. Ma attenzione, perché non parliamo solo della vendita dei biglietti per assistere alle serate. Dobbiamo anche tenere conto della grande campagna pubblicitaria che parte già diverse settimane prima dell’inizio del Festival. Inoltre, il giro di affari riguarda anche i numerosi influencer, brand, negozi e la mole di turisti che arriva in città.

Se stai pensando di recarti nella città del Festival per assistere alla serata della finalissima, vogliamo svelarti quanto potrebbe costarti dormire e mangiare a Sanremo.

Quanto costa dormire e mangiare a Sanremo la settimana del Festival?

Come possiamo immaginare, nella settimana in cui il Festival trasforma Sanremo nella capitale italiana della musica, i prezzi di b&b e hotel sale alle stelle. Bloccando una stanza con largo anticipo, potrai risparmiare parecchio, ma per una fuga last minute potresti spendere davvero molto.

Prenotando qualche giorno prima su Booking, potrai dormire in hotel e appartamenti partendo da 220 euro a notte fino ad arrivare a oltre 900 euro.

Per quanto riguarda il mondo del food, una cena in un ristorante a Sanremo, contando i piatti tipici a base di pesce costa mediamente 40 euro a persona. Tuttavia, anche alcuni ristoranti potrebbero far lievitare i prezzi nel periodo del Festival. Fortunatamente, ci sono diversi modi per risparmiare sia per dormire, sia per mangiare anche nei giorni del Festival.

Festival di Sanremo 2024: dove dormire e mangiare per spendere poco durante la kermesse

Se vuoi assaporare l’atmosfera della kermesse e soddisfare la tua curiosità, perché non recarti nella città dei fiori per il Festival di Sanremo 2024? Quello che però ti consigliamo di fare è di cercare alloggio fuori dalla città. Possono bastare pochi chilometri per fare la differenza.

Ad esempio, a soli 20 minuti da Sanremo, ovvero a Bordighera, potrai spendere nella notte tra il 10 e l’11 febbraio meno di 100 euro. Ovviamente queste cifre cambiano continuamente ed aumentano progressivamente con l’avvicinarsi della finale.

Durante il Festival di Sanremo i servizi di bus e navette sono potenziati (una ogni 20 minuti circa) per raggiungere la città dei fiori.

Per quanto riguarda il cibo invece, potrai mangiare a Sanremo a prezzi bassi in locali come il Sottocoperta Lounge Bar, ma anche da Pizza Power. Da entrambi potrai gustare una cena a meno di 20 euro a persona.