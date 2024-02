Molti pensano solo al materasso e lenzuola, ma anche questa parte del letto potrebbe nascondere acari e polvere

Pensi che acari, batteri e polvere si annidino solo tra le lenzuola e sul materasso? E invece, ti sbagli. C’è una parte del letto che spesso trascuri, ma che dovresti pulire regolarmente.

Avere una casa pulita ed ordinata non è sempre facile. È necessario organizzarsi e stabilire dei compiti da svolgere regolarmente.

Ci sono, poi, alcuni ambienti della casa che necessitano di attenzioni particolari.

Ad esempio, la camera da letto è il luogo più intimo della nostra abitazione.

Una stanza da letto trascurata potrebbe alterare la qualità del sonno. In un ambiente in disordine, sporco e pieno zeppo di oggetti, secondo alcune ricerche, non si dorme affatto bene.

Eliminare la polvere, lavare il pavimento, occuparsi dei vetri e delle tende, aiutano a rendere l’ambiente sano e più confortevole.

Prendersi del tempo per organizzare la propria stanza da letto, vuol dire dormire meglio e più rilassati.

Come pulire il materasso

Un’operazione importante da non sottovalutare è l’igiene del letto. Cambiare le lenzuola regolarmente è necessario per evitare la proliferazione di germi e batteri. Dormire tra delle lenzuola fresche aiuta la qualità del sonno.

Anche il materasso è uno dei maggiori ricettacoli di acari, per questo non dovremmo mai trascurare la sua pulizia. È importante cambiare le lenzuola, arieggiare la stanza ed eliminare la polvere. Ma una volta al mese, dedicati anche al tuo materasso. Per pulirlo, puoi utilizzare delle spazzole a vapore oppure il classico bicarbonato. Spargilo su tutta la superficie, lascialo agire ed elimina l’eccesso con una spazzola o con l’aspirapolvere.

Molti pensano solo al materasso e lenzuola, ma come pulire le reti o le doghe?

C’è una parte del letto che alcune volte viene trascurata. Spesso non consideriamo le doghe o le reti del letto. Eppure, anche qui, potrebbero annidarsi acari e batteri.

Dopo aver eliminato la polvere, cambiato le lenzuola e pulito il materasso occupati anche di questa parte del letto.

La prima operazione da compiere è quella di rimuovere la polvere. Utilizza l’aspirapolvere oppure un semplice panno.

Un metodo efficace per pulire le doghe in legno è quello di usare acqua e sapone di Marsiglia. Ma anche l’aceto o il bicarbonato.

Acqua e sapone di Marsiglia sono perfetti anche per pulire le reti in metallo. Ma attenzione, che siano doghe o reti, ricordati di asciugarle bene per evitare che si formi la muffa.

Prima di utilizzare questi rimedi è sempre necessario verificare, su una piccola superficie, che non danneggino il legno o il metallo.