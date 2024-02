Nell’era digitale in cui viviamo, avere uno smartphone con una batteria che dura tutta la giornata è più che un lusso, è una necessità. Pensa solo a quanti momenti della tua giornata dipendono dalla piccola scatola tecnologica che porti sempre in tasca: sveglie, appuntamenti, comunicazioni, lavoro, navigazione su internet, intrattenimento. Ci sono addirittura persone chi si perdono per strada quando il cellulare è scarico!

Infatti, quando la batteria funziona poco o male, non solo è frustrante, ma può anche portare a problemi più seri, come l’impossibilità di contattare qualcuno in caso di emergenza. La buona notizia è che ci sono diverse strategie che puoi adottare per migliorare la durata della batteria del tuo smartphone. Scopriamoli insieme.

La batteria si scarica troppo velocemente? Ecco alcuni trucchetti che possono migliorarne le prestazioni

Iniziamo con alcuni accorgimenti semplici che tutti possono applicare.

Uno dei fattori più impattanti a livello di consumo energetico è la luminosità dello schermo. Ridurla non solo salverà batteria ma permetterà ai tuoi occhi di non affaticarsi troppo, soprattutto al buio, o in luoghi con poca luce.

In questo senso, si potrebbe attivare la modalità risparmio energetico. Lo smartphone non solo adeguerà la luminosità dello schermo, ma limiterà alcune attività inutili aperte in background, prolungando così la vita della batteria.

Per quanto riguarda le app in background, potrebbe valere la pena fare anche una rapida revisione di quelle che non necessitano di aggiornarsi in tempo reale. Disattivarle, o chiuderle, migliorerà non solo le prestazioni della batteria, ma anche la fluidità dei processi.

Stesso discorso vale per servizi come la localizzazione (GPS) e le connessioni wireless come Wi-Fi, Bluetooth e NFC che non devono essere per forza sempre attivi. Disattivare queste funzionalità quando non sono in uso prolungherà significativamente la durata della batteria.

Se la batteria si scarica troppo velocemente dopo queste procedure, prova queste!

Innanzitutto, si può agire riducendo la frequenza delle sincronizzazioni automatiche per email e calendari. O limitando l’uso dei social media e delle app che solitamente consumano molte risorse, come app di messaggistica e intrattenimento video.

Inoltre, in particolari condizioni potrebbe valere la pena di passare ad una connessione in 4G quando non è necessaria una connessione ultra-veloce, come quella offerta dal 5G. In alcuni modelli di smartphone, come iPhone, è possibile addirittura disattivare la connessione dati, ed effettuare chiamate anche solo con il Wi-Fi.

Infine, è buona prassi mantenere il dispositivo sempre aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Gli sviluppatori lavorano costantemente per ottimizzare le prestazioni energetiche dei loro software. Quindi, approfittare di questi miglioramenti può contribuire significativamente alla durata della batteria.

Adottando anche queste strategie, un po’ più drastiche, potrai quindi non solo migliorare la durata della batteria del tuo smartphone ma anche la tua esperienza d’uso quotidiana. Tuttavia, se la batteria si scarica troppo velocemente, pur apportando queste modifiche, si potrebbe contemplare la sostituzione del cellulare, o la riparazione se la garanzia dovesse essere ancora valida.