Perché i gatti odiano l’acqua? Ecco i 3 motivi e 2 razze di gatti che al contrario la amano moltissimo

Hai mai provato a fare il bagno al tuo gatto? Molto probabilmente il tuo piccolo pelosetto non reagirà bene. Ti sei mai chiesto il perché? Ci sono ben 3 ragioni che soltanto pochi conoscono. Se vuoi conoscere i motivi di questo comportamento, ti consigliamo di continuare questa lettura.

Circa il 19% degli italiani possiede un gatto, ovvero circa 4 milioni di famiglie. I gatti, dunque, si classificano al secondo posto (subito dopo i cani) tra gli animali da compagnia più amati. A differenza del cane, il gatto generalmente è un animale più riservato, indipendente e per certi versi più facile da accudire.

Tuttavia, chi possiede un gatto a volte non riesce a spiegarsi alcuni loro comportamenti. Per esempio, uno dei più grandi enigmi per chi vive con un micio è questo: “perché i gatti odiano l’acqua”. Con questo articolo ti daremo tutte le risposte e ti sveleremo anche che non proprio tutti i gatti hanno un’avversione nei confronti dell’acqua.

Perché i gatti odiano l’acqua? La prima ragione ha origine da un lontano passato

Fin dai tempi antichi, i gatti vivevano in zone aride e secche della Terra. Praterie, steppe, savane e foreste sono gli ambienti in cui hanno imparato a vivere e in tutte queste sono assenti grandi masse d’acqua. L’acqua dunque, per i felini, è un elemento poco conosciuto e che li rende diffidenti. Ti sarai senza dubbio accorto che i gatti amano avere la situazione sotto controllo. Pertanto, immergersi in una vasca o fare il bagno in un bacino d’acqua è per i gatti una situazione stressante che preferiscono evitare. Al contrario, se percepiscono una situazione come sicura e tranquilla, sono gli stessi mici a cercare il contatto con l’acqua. Un esempio? Giocare con un rubinetto che gocciola o toccare solo con la zampetta l’acqua che scorre diverte la maggior parte dei felini.

L’acqua non va d’accordo con il pelo e i baffi dei gatti

Hai mai fatto caso al fatto che il pelo del gatto è incredibilmente soffice? Oltre ad essere morbida, la pelliccia del gatto trattiene facilmente i liquidi, diventando così per i felini davvero pesante. Questa condizione fa sentire freddo ai gatti e li rallenta, rendendo difficile la fuga in caso di pericolo.

Ma non è tutto: come probabilmente già sai, i felini hanno un olfatto molto sviluppato. Questi animali, infatti, riescono a sentire l’odore delle sostanze presenti nell’acqua, come ad esempio il cloro, cosa che dà a loro molto fastidio. Infine, i gatti hanno i baffi molto sensibili. Questi non sono semplici peli, ma un potente strumento sensoriale che preferiscono tenere asciutti.

Esistono gatti amanti dell’acqua? La risposta è sì

Può sembrare strano, ma ci sono anche dei gatti che adorano l’acqua! Si distinguono dalla massa 2 razze: i Maine Coone e il gatto d’angora turco. Chi possiede questi gatti, probabilmente si sarà reso conto che, al contrario degli altri, questi si sentono a proprio agio a contatto con l’acqua. In particolare, i cuccioli di queste 2 razze non esitano a cercare il contatto con l’acqua. Piccole piscine o una vasca da bagno non li spaventano affatto: non a caso, il turco Van è anche soprannominato “gatto nuotatore”.