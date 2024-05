Tra i 5 panini più buoni al Mondo uno è italiano. Scopri quali sono!

Ci sono ricette di cucina molto complicate che apprezziamo solo al ristorante. Alcuni piatti con ingredienti semplici si possono preparare a casa. Specialmente quando si ha poco tempo c’è un modo per riempire lo stomaco. Ci riferiamo a un panino. Scopriamo quelli tra i più apprezzati.

A ogni età quando si ha fame e un po’ di fretta possono essere utili alcuni cibi come snack o piatti facili. Bastano pochi ingredienti come spaghetti, aglio e olio e un pizzico di peperoncino per portare in tavola qualcosa di buono. Nelle pause molti preferiscono cibi salati o snack dolci. Per merenda, come pranzo veloce e sostanzioso o durante gite fuori porta c’è una soluzione invitante.

Tra i 5 panini più buoni al Mondo scopri quale ti piace di più

Piccoli e grandi gradiscono spesso mangiare un panino. A casa si può scegliere di farcire delle fette di pane o panini, baguette o pagnotte in molti modi. C’è chi preferisce la carne, chi il pesce, chi le uova, le verdure. Un classico è il panino con provola e prosciutto, lattuga e pomodoro. Si possono arricchire i panini anche con salse come maionese e senape.

Quando si comprano fuori casa sono un fast food e street food tra i più amati. Ognuno ha i propri gusti ed è difficile capire quale possa essere il più buono in assoluto. Potrebbe incuriosire però la classifica stilata dagli esperti della rivista on line Time Out. Secondo il loro parere in tutto il Mondo si distinguono 18 panini. Ora vedremo quelli che si trovano nella top 5. Al primo posto c’è il Mie Goreng toastie del Dutch-Smuggler di Sydney. Si tratterebbe di fette di pane bianco con dentro noodles, gruviera, mozzarella, uovo fritto.

Altre prelibatezze

Al secondo posto si è piazzato il panino con tartare di tonno di Pescaria, locale di Polignano a Mare. L’Italia quindi è ben rappresentata e apprezzata attraverso un panino con diversi invitanti ingredienti. Si compone soprattutto di tonno crudo tagliato a dadini marinato, pomodoro, pesto di basilico, stracciatella, rucola. Il tutto è messo dentro a una michetta leggermente scaldata.

Ha conquistato il terzo posto Katsu sando di manzo. Questo sandwhich di Live Twice a Singapore presenterebbe anche una specie di maionese e salsa tonkatsu. Torniamo in Europa con il quarto posto, assegnato al jambon beurre del locale Le Petit Vendôme di Parigi. Gli ingredienti principali dentro la baguette sono prosciutto e burro.

Al Rod’s Original Whole Hog Pork Sandwich del Rodney Scott’s Whole Hog BBQ di Charleston va il quinto posto. L’ingrediente principale sarebbe la carne di maiale. Tra i 5 panini più buoni al Mondo abbiamo visto che uno è italiano. In vacanza in Puglia potremmo assaggiarlo magari guardando il mare.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo)