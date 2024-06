Pensi di sapere tutto sull’oroscopo? 3 incredibili falsi miti sull’astrologia che nessuno ti ha mai svelato

Se ami consultare l’oroscopo e sei una persona curiosa, oggi sei nel posto giusto. Con questo articolo ci occuperemo di astrologia con l’intento di fare chiarezza su alcuni concetti. Infatti, ci sono diverse cose che crediamo come vere e assodate che riguardano i segni zodiacali che dovresti assolutamente sapere.

Se è vero che 9 persone su 10 leggono l’oroscopo almeno una volta la settimana, è giusto dare alcune risposte. Siccome l’astrologia non è una scienza esatta, è difficile stabilire i confini tra bugie e verità. Ciò nonostante, oggi siamo qui per svelarti alcuni falsi cliché di cui si parla sempre. Tutto ciò che riguarda le stelle e l’astrologia è davvero curioso, misterioso ed affascinante e, a volte, non smette di stupire anche i più appassionati. Con questo articolo, oggi intendiamo sfatare dei miti a cui probabilmente ognuno di noi crede ancora. Se sei pronto ad intraprendere questo viaggio e vuoi saperne di più, non ti resta che continuare a leggere questo testo fino alla fine.

Pensi di sapere tutto sull’oroscopo? Allora già sai che non esistono segni zodiacali buoni e segni cattivi

Hai trascorso anni a domandarti se il tuo segno fosse uno tra i migliori? Oppure ti sei mai chiesto se il tuo ex sia una brutta persona per via del suo segno zodiacale? Ci dispiace deluderti, ma potresti aver perso il tuo tempo. L’astrologia ci insegna che non ha senso fare classificazioni così rigide. Se è vero che ogni segno zodiacale possiede caratteristiche proprie, pregi e difetti, è altrettanto vero che non si può generalizzare così tanto. Se conosci una persona dell’Ariete probabilmente riscontrerai nel suo carattere intraprendenza, testardaggine e tanta impulsività. Tuttavia, questo non significa che tutti gli Ariete siano persone cocciute e con le quali è impossibile ragionare.

Saturno porta sfortuna? Al contrario

Saturno è il pianeta che rappresenta rigore e perseveranza. Quando un segno zodiacale incontra questo pianeta molto probabilmente deve prepararsi ad affrontare delle sfide. Saturno rappresenta dunque un’opportunità il cui esito può cambiare se questo è a favore o contrario. Se Saturno è favorevole sarà molto più semplice per te prendere decisioni difficili ed importanti. Sia sul lavoro, sia nella vita privata con Saturno a favore potresti avere l’occasione di portare avanti progetti destinati ad avere successo e a durare nel tempo. Se invece questo pianeta è contro, potresti attraversare un periodo in cui tutto sembrerà più difficile e ti apparirà ostile. Potresti notare rallentamenti e stanchezza sul lavoro e avere difficoltà di comunicazione con gli altri, ma fortuna e sfortuna non c’entrano niente.

I segni doppi esistono: scopri se lo è anche il tuo e che cosa significa

Pensi di sapere tutto sull’oroscopo? Allora hai già sentito parlare dei segni doppi. Generalmente, parlando di ciò ci si riferisce ai Gemelli e al fatto che si dice abbiano una doppia personalità. In realtà il discorso è diverso. I segni doppi o “mutevoli” sono quelli con cui si apre e si chiude una stagione e non a caso sono 4. Gemelli (primavera-estate), Vergine (estate-autunno), Sagittario (autunno-inverno) e per finire i Pesci (inverno-primavera). Questi segni zodiacali rappresentano un passaggio tra una stagione e un’altra e proprio per questo motivo acquisiscono caratteristiche “doppie”, maggiormente sfaccettate. Dunque, contrariamente a ciò che molti credono, chi appartiene a un segno doppio non vuol dire che sia falso e bugiardo.