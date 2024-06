L’oroscopo degli Angeli della prossima settimana benedice con la fortuna 3 segni che svolteranno. C’è, però, chi si leccherà le ferite

Ogni sabato, molte persone danno un’occhiata alle previsioni astrologiche della settimana successiva. Vogliono capire cosa sarà del loro segno, così da prepararsi in maniera adeguata. Non solo con l’oroscopo tradizionale, ma anche con altri validi come quello degli Angeli.

“Vediamo un po’ cosa dice il mio oroscopo della prossima settimana”. Chissà quante volte, durante il week-end, abbiamo detto o pensato questa frase. Andando a consultare le previsioni del nostro segno per i successivi 7 giorni.

Magari, a parole non ci crediamo, ma, poi, una guardatina la diamo sempre. Senza dirlo agli altri, perché, hai visto mai che qualcuno potrebbe prenderci in giro. Insomma, tanti italiani vogliono sapere in anticipo il proprio destino astrologico, anche se solo per una settimana. Che poi, ognuno ha il proprio oroscopo di riferimento. Perché, come forse non tutti sanno, non esiste solo l’oroscopo tradizionale, ma molti altri ancora. Ad esempio, c’è chi si documenta attraverso l’oroscopo Maya che ha già svelato quali saranno i 3 segni che godranno a giugno. Altri, invece, hanno imparato ad apprezzare l’oroscopo degli Angeli che molto deve ai protettori celesti che vigilano sui segni.

L’oroscopo degli Angeli della prossima settimana benedice questi 3 segni. C’è anche il tuo?

E, infatti, la prossima settimana, questo oroscopo premia 3 segni che, più di altri, avranno fortuna e amore in abbondanza. A partire dall’Ariete, il primo prescelto, grazie anche a Chamuel. Non a caso, è l’arcangelo che riesce a proteggerci dagli accadimenti negativi e, infatti, l’Ariete avrà una settimana di belle notizie. Non solo personali, ma anche economiche.

Non è da meno il Leone che guarderà, fin dal prossimo lunedì, con grande ottimismo al proseguo del mese di giugno. Michele è quello che sconfigge il male e certe cattiverie che erano girate sul nostro conto, finalmente, saranno messe a tacere. Da non trascurare il lato fortuna. Insomma, i numeri dateci in sogno andrebbero giocati per tutta la settimana.

Ecco chi è il terzo segno fortunato della settimana e quello al quale andrà tutto storto

L’oroscopo degli Angeli della prossima settimana benedice anche il Sagittario, forte dell’aiuto di Zadckiel, portatore di grazia. E dovremo dirgli grazie, perché, ad esempio, il nostro cuore riprenderà a palpitare per qualcuno che conosceremo nel week-end. SI risolverà anche una fastidiosa seccatura che ci faceva dormire male. Infine, male, anzi malissimo, per i Pesci, che dovranno aggrapparsi ad Asariel. Avete presente quando tutto vi va storto? Bene, moltiplicatelo per 7, come i giorni della settimana. Tranquilli, perché da fine mese, i Pesci svolteranno in positivo.