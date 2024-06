Basta con le sventure, ecco i segni zodiacali più fortunati di giugno: cosa prevedono gli astri?

Il mese di giugno è appena iniziato. Hai già letto il tuo oroscopo? Ecco cosa succederà nelle prossime settimane e quali segni zodiacali, secondo le stelle, saranno i più fortunati.

Giugno è il mese dei cambiamenti e che segna il passaggio dalla primavera all’estate. Sin dai tempi dei romani è visto come il periodo della rinascita e della luce. È definito il “Mese del Sole”, perché il 21 giugno inizia il solstizio d’estate. Ma il 21 è anche il giorno più lungo dell’anno (quello più corto, invece, è il 22 dicembre).

Ma parliamo un po’ di astrologia. Il mese di giugno è governato da un segno d’aria e uno d’acqua: i Gemelli e il Cancro. Abbiamo parlato di giugno, come il mese dei cambiamenti. Queste trasformazioni riguarderanno, in modo particolare, alcuni segni zodiacali. Ecco quali.

Basta con le sventure, ecco i segni zodiacali che vivranno un mese magnifico

Iniziamo con il secondo segno dell’anno. Il Toro vivrà un mese di grandi emozioni, grazie all’ingresso di Marte nel segno. Questo transito garantirà una maggiore energia, una grande forza e tanta fortuna. I sacrifici fatti nei mesi precedenti, finalmente saranno ricompensati. Arriveranno delle belle soddisfazioni, ma anche delle entrate di denaro. Nel mese di giugno il vostro sex appeal sarà alle stelle. Non riuscirete più a nascondere una passione.

Giugno è un mese fortunato anche per i Gemelli. Questo è un cielo importante e carico di novità. Tutto sta andando nel verso giusto, quindi, è il momento di prendere delle decisioni importanti. Metti da parte le paure e non perdere le occasioni. Le stelle sono favorevoli in ogni campo, basta solo essere un pochino più coraggiosi. Grazie al tuo carisma, si apriranno nuove porte, anche, in amore.

Finalmente la rinascita

Gli amici dell’Acquario attendono questo momento da tempo. Ecco che finalmente si concretizza il cambiamento. L’ultimo anno ha messo a dura prova la tua pazienza e ti ha lasciato un po’ nell’angolo. Ma è il momento di sognare in grande. La tua creatività ti aiuterà a raggiungere traguardi sorprendenti. Il mese di giugno porta una nuova energia, grazie al transito favorevole di Giove, che illuminerà il tuo cielo. Ottimo periodo per il lavoro, ma anche per la sfera sentimentale. Giugno è il mese delle belle novità, pure in amore. Persone nuove entreranno a far parte della tua vita. Quindi, basta con le sventure, ecco i segni zodiacali più fortunati in amore e lavoro.