Andare in pensione con la contribuzione minima prevista che è pari a 20 anni spesso produce assegni al di sotto di 500 euro. Tra integrazioni e maggiorazioni si può arrivare a percepire un po’ di più, ma i soldi restano sempre pochi per questi contribuenti.

Pochi sono anche i soldi che prende chi non ha diritto alla pensione non avendo contributi versati a sufficienza. Perché in questo caso bisogna chiedere all’INPS l’Assegno Sociale. Che per importo può arrivare a massimo 534,41 euro al mese. Pochi soldi quindi anche per le pensioni a 67 anni, 534,41 euro al mese soprattutto per chi vive in affitto sono pochi. Ecco però che grazie al sussidio meglio noto come Assegno di Inclusione, ci sarebbe una soluzione per arrivare a prendere anche 780 euro al mese.

Pensioni a 67 anni, 534 euro al mese possono diventare anche 780, ecco come

A 67 anni l’Assegno Sociale da 534,41 euro al mese si prende solo se il diretto interessato non ha altri redditi. Al salire del suo reddito personale scende l’Assegno Sociale fino a perdere il diritto in presenza di redditi pari o superiori a 534,41 euro al mese. Per i coniugati invece, l’Assegno Sociale a 67 anni si prende se il reddito mensile cumulato tra i coniugi è pari al doppio dell’importo dell’Assegno Sociale stesso. In pratica una coppia di coniugi con reddito mensile di 534,41 euro al mese può prendere un Assegno Sociale pari allo stesso importo. Anche in questo caso l’Assegno Sociale scende in misura proporzionale al salire del reddito fino a non essere più erogato per coniugi che superano 1.068,82 euro al mese di reddito. Il singolo che prende l’Assegno Sociale pieno da 534,41 euro al mese ha diritto però a chiedere anche l’Assegno di Inclusione. In modo tale da rendere il trattamento mensile più dignitoso.

Pensioni e integrazioni, ecco come arrivare a prendere un trattamento più decente

Per chi ha 67 anni di età l’Assegno di Inclusione come il vecchio Reddito di Cittadinanza offre un trattamento che può arrivare a 630 euro al mese. Questo importo lo prende però solo chi ha reddito zero ed ha compiuto 67 anni di età. Naturalmente il titolare di Assegno Sociale che prende 534,41 euro al mese potrà prendere circa 95 euro al mese di Assegno di Inclusione, per arrivare ai già citati 630 euro al mese. Ma se vive in affitto, grazie a questo Assegno di Inclusione potrà prendere in aggiunta ai 95 euro di integrazione reddituale, 150 euro di rimborso dell’affitto. In questo caso il totale mensile tra Assegno Sociale e Assegno di Inclusione arriverebbe a 780 euro al mese.