Oltre ad arredare casa con gusto scegliamo uno zerbino particolare. Ecco quanto costano alcuni

C’è un tappetino che di solito si sistema davanti la porta di casa. Parliamo dello zerbino. Si può trovare in varie forme e colori e materiali. Scopriamo qualche prezzo.

Si possono accogliere bene gli ospiti già appena entrano. Nell’ingresso è comodo per loro e per noi mettere un attaccapanni e un portaombrelli. Se decidiamo di appendere uno specchio, posizioniamolo lateralmente su un piccolo mobile magari con un vaso con fiori freschi. Se gli amici restano a cena, curiamo di più l’apparecchiatura, scegliamo bene la tovaglia e il centrotavola. È gradita pure una profumazione delicata nelle varie stanze, anche per contrastare l’eventuale puzza di fritto. Possiamo però rendere accogliente la nostra dimora già sulla soglia. Come? Quando si avvicina Natale di solito all’esterno della porta di casa sistemiamo una ghirlanda. A parte ciò, tutto l’anno è molto decorativa una pianta su un lato libero. Soprattutto è utile posizionare altro.

Un tappeto speciale da esterni

Lo zerbino ha soprattutto due funzioni. La prima è quella di pulire la suola delle scarpe. Il modo in cui è fatto rende facile lo staccarsi di polvere ed eventuale fango. La seconda funzione sarebbe quella di accogliere chi sta per entrare con un messaggio verbale o figurato, se vogliamo. In commercio troviamo lo zerbino in fibra di cocco naturale, sintetico, di gomma. La forma può essere per esempio rettangolare, semicircolare. Oltre a zerbini monocolore o bicolore, se ne trovano con semplici linee decorative. Ciò che potrebbe rendere speciale e più bello il pianerottolo dove abitiamo sarebbe un tappetino con scritte o disegni.

Oltre ad arredare casa con gusto scegliamo uno zerbino particolare e poco costoso

Su Leroy Merlin troviamo uno zerbino in cocco diviso orizzontalmente da una linea. Ci sono due scritte, “Hey” rivolta a chi arriva e “Bye” a chi esce. Costerebbe 16 euro. Il prezzo di un altro con i disegni di un cane e di un gatto sarebbe di 10 euro. Uno con un dipinto artistico si venderebbe a 25 euro.

Da Ikea si vendono zerbini semplici e anche con disegni. Uno a forma irregolare e con il disegno di una scarpa costerebbe 5 euro. Un altro con disegni di case e la scritta Welcome Home si potrebbe comprare a circa 7 euro.

Amazon venderebbe tra tanti zerbini uno rettangolare con il disegno di una musicassetta colorata. Il prezzo sarebbe di circa 20 euro. Per gli appassionati di Star Wars ce ne sarebbe uno con la figura di Darth Vader e la scritta Welcome to my empire. Costerebbe 20 euro.

Oltre ad arredare casa con gusto scegliamo uno zerbino particolare e magari divertente. Se ne trovano ovunque e a prezzi contenuti.

