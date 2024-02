Per una casa piccola usa così gli specchi e scopri il prezzo di uno prezioso di design

Si può comprare un immobile o prenderlo in affitto per abitarci stabilmente. Altre volte si tratta di case per le vacanze o desideriamo farne uno studio professionale. In ogni caso gli arredi sono una scelta importante. Per un ambiente piccolo si è limitati, ma possiamo aiutarci con gli specchi. Ecco come.

Quando dobbiamo arredare casa possiamo sbizzarrirci o meno in base al budget. È facile disporre mobili e complementi d’arredo in stanze grandi e luminose. Quando però viviamo in un piccolo ambiente bisogna stare attenti nello scegliere con cura tutto. Camere piccole, infatti, potrebbero sembrare più grandi e piene di luce con degli accorgimenti. Facciamoci aiutare da un oggetto utile e disponibile in vari formati.

Per una casa piccola usa così gli specchi in vari ambienti

Gli specchi sono diventati quasi indispensabili ovunque, pensiamo per esempio a quelli retrovisori in automobile o posti in angoli precisi delle strade. In casa li troviamo soprattutto in bagno.

Se abbiamo un piccolo ingresso, mettiamone uno sulla parete di fianco la porta. Potrebbe essere piccolo o grande, magari appena sopra un mobile e con un faretto sopra. Servirebbe per illuminare e ingrandire un ambiente angusto e per controllare il nostro look prima di uscire.

Un salotto sembrerà più ampio con uno specchio posto in orizzontale, magari sopra il divano e vicino a una fonte di luce. Rifletterà infatti quella in entrata da finestre o balconi. Anche corridoi stretti sembreranno più ampi e accoglienti con una serie di specchi su una parte. Se abbiamo poi l’esigenza di far sembrare più alto il soffitto, appoggiamone uno stretto e lungo a una parete o appendiamolo. Potremmo anche usarne alcuni incorniciati posti uno accanto all’altro.

Quanto costa un elegante elemento d’arredo firmato

Quindi, per una casa piccola usa così gli specchi nelle stanze. In base allo stile dell’arredamento, inoltre, per abbellire una parete bianca potremmo scegliere specchi anticati o con cornici in legno lavorato.

Si possono comprare specchi ormai in molti negozi. Per quelli vintage o bizzarri basterà fare un giro per i mercatini o nei siti internet. Se però cerchiamo qualcosa di molto particolare, ci viene in aiuto la creatività di designer contemporanei.

Ci sono infatti in vendita specchi tridimensionali che si ispirano alle sfaccettature del taglio del diamante. Tra tanti lo specchio Diamante di Bontempi si potrebbe trovare a circa 1.200 euro. Quello firmato da Paolo Cattelan costerebbe sui 1.100 euro. Tra gli altri infine ci sarebbe quello di Gabriele Allegro a partire da 1.050 euro.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare condizioni di vendita degli oggetti indicati ed eventuale variazione di prezzo)