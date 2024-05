Niente più dolori ai piedi grazie a queste bellissime scarpe con il tacco che slanciano la figura

Rinunci alle scarpe con il tacco alto perché pensi che provochino dolore ai piedi? Ti svelo quali sono i modelli di tendenza, che potrai indossare senza soffrire. Vediamo quali sono.

L’estate è alle porte e con essa arriva anche la voglia di indossare dei capi di abbigliamento sottili, fantasiosi e colorati. Si combatte il caldo scegliendo tessuti leggeri e lasciando scoperte le braccia e le gambe. Anche le scarpe sono fondamentali. C’è chi ama indossare le sneakers anche in estate e chi invece, sente la necessità di avere il piede libero, preferendo sandali, infradito, ecc.

In estate non possono mancare le scarpe con il tacco. Sensuali, seducenti e senza tempo, anche se possono provocare molto dolore: postura sbagliata, lesioni, dolori alla pianta del piede, vesciche, ecc. Queste sono solo alcune problematiche che i tacchi alti potrebbero causare. Ma attenzione, ci sono anche alcuni modelli davvero comodi, alla moda e che hanno la capacità di slanciare la figura. Naturalmente è sempre molto importante scegliere una calzatura realizzata con dei materiali di qualità.

Niente più dolori ai piedi grazie a queste bellissime scarpe che non passano mai di moda

Non è facile riuscire a coniugare eleganza e comodità, ma i sandali con il tacco quadrato riescono in questa impresa. Comprare queste scarpe è sempre una buona idea, non solo perché sono molto stabili, ma anche perché non passano mai di moda. I sandali con il tacco quadrato sono molto versatili e possono essere indossati sia con i jeans che con abiti eleganti. Non c’è bisogno di spendere una fortuna, ma puoi trovarli anche a meno di 50 euro.

Un altro sandalo comodo ma molto glamour è quello con il tacco cubano. Niente più dolori ai piedi grazie a queste bellissime scarpe con il tacco sagomato, dotato di un’ampia base d’appoggio. Calzature comode e stabili. Di solito, questo tipo di tacco, si utilizza per le scarpette da ballo, ma oggi è usato anche su sandali e scarpe eleganti.

Tacco comodo e stabile

Un altro tacco molto stabile è quello a rocchetto. Le sue caratteristiche? Parliamo di un tacco che ha la parte inferiore e quella superiore più larga e che si assottiglia al centro. Ricorda molto il cilindro attorno al quale viene avvolto il filo che si usa per cucire. Anche questo tipo di scarpa non passa mai di moda e può essere abbinata a qualunque tipo di outfit (classico o sportivo).