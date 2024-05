Le borse di paglia non solo al mare: ecco 3 modelli chic da sfoggiare in città, anche la sera

Usi le borse di paglia solo quando vai al mare? Ti consigliamo 3 modelli di tendenza, che puoi indossare in qualunque occasione, anche quella più elegante.

Le borse non sono solo semplici accessori, ma degli oggetti iconici che esprimono la personalità di ogni donna. Sono pratiche e funzionali, perché servono a conservare e trasportare portafogli, cellulari, trucchi, chiavi, ecc. Ma sono anche il modo per esprimere la propria identità. Alcune donne preferiscono indossare delle borse capienti, altre invece amano quelle minimal, altre ancora modelli classici che non passano mai di moda.

Questi accessori ci accompagnano ogni giorno e vivono con noi la nostra quotidianità. Ogni stagione, la moda, ci consiglia modelli nuovi da comprare o modelli classici ed intramontabili. Per la prossima estate, ci sono delle borse davvero interessanti, pronte a fare tendenza. Borse di pelle, quelle morbide che si portano arrotolate su loro stesse, le plexi rigide (trasparenti o colorate), le big e le mini bag.

Le borse di paglia non solo al mare: 2 modelli per tutte le occasioni

Ma c’è una borsa che ogni anno fa tendenza e che dobbiamo assolutamente avere nella nostra collezione. Parliamo delle borse di paglia. E no, non si usano solamente per andare al mare. Quando le temperature si alzano, le borse di paglia sono un vero must da sfoggiare anche in città. Un accessorio che si abbina a qualunque tipo di outfit, anche quello più sofisticato. Belle, leggere, versatili, le borse di paglia o rafia, sono perfette in ogni occasione. Non solo quelle capienti e spaziose, ma la moda ci propone tanti nuovi modelli. Il secchiello è il modello di tendenza più utilizzato anche nella scorsa stagione. Per l’estate lo troviamo in rafia o paglia, foderato, con chiusura coulisse e inserti in pelle. Non possono mancare anche le mini-shopper, in vari modelli e con diversi inserti. Comode, morbide e di vari colori.

La borsa di paglia per le occasioni speciali

Le borse di paglia non solo al mare ma perfette anche di sera. La moda pensa proprio a tutto. Per le calde sere d’estate, ecco la pochette di paglia. Da acquistare nel suo colore naturale o nella variante colorata. Piccola ma studiata per contenere tutto il necessario. Pochette di paglia a forma di bustina, mezzaluna, senza manici o con manico in catena. Bella, pratica ed elegante, da sfoggiare tutte le sere e in ogni occasione, anche la più elegante.