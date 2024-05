Netflix ne ha davvero per tutti i gusti! Ecco 2 documentari da rivedere e rivedere in uscita a maggio

Netflix continua a essere una piattaforma di riferimento non solo per gli appassionati di cinema e serie TV, ma anche per gli amanti dei documentari. Con una libreria che si espande costantemente, Netflix si conferma un luogo di scoperta e apprendimento ideale per chi, attraverso il racconto di storie vere, vuole trovare informazioni e ispirazione. Tra le novità più interessanti dei prossimi giorni, ci sono due documentari in uscita il 2 maggio che meritano sicuramente la nostra attenzione.

I segreti dei Neanderthal

Il primo documentario da non perdere è “I segreti dei Neanderthal”. Questa produzione affascinante ci porta indietro nel tempo, per farci comprendere la storia e le scoperte più recenti di una delle specie umane più misteriose e malintese della preistoria. Attraverso un uso innovativo di strumenti tecnologici, il documentario riesce a portare in vita il mondo dei Neanderthal, offrendo agli spettatori una visione realistica della loro vita quotidiana.

“I segreti dei Neanderthal” non si limita a narrare fatti storici, ma immerge lo spettatore in una vera e propria indagine, dove nuove teorie e scoperte archeologiche si intrecciano per rispondere a domande su cosa significasse essere un Neanderthal. Esperti e scienziati di fama mondiale guideranno il pubblico attraverso siti di scavi e laboratori, dove tecnologie all’avanguardia stanno riscrivendo ciò che sapevamo dei nostri antenati. Questo documentario, dunque, è un must per chi ama la storia e l’archeologia, e per chi cerca delle risposte sull’origine e l’evoluzione di questi ominidi.

Netflix ne ha davvero per tutti i gusti, dall’archeologia alla musica

Cambiando completamente genere, l’altro documentario in uscita il 2 maggio è “Sei nell’anima”. Quest’ultimo esplora la vita di Gianna Nannini, una delle icone più influenti della musica rock italiana, dalla sua infanzia fino alla consacrazione nel mondo della musica. Il titolo, che si rifà all’omonima canzone di successo di Nannini pubblicata nel 2006, simboleggia il legame profondo tra la vita personale di Nannini e la sua espressione artistica.

Il documentario, dunque, traccia un percorso che parte dalle sue radici a Siena, dove lavorava nella pasticceria di famiglia, attraversando gli anni di formazione e i momenti di svolta, che hanno poi definito sia la sua carriera, che la sua vita personale.

La narrazione del documentario è arricchita dall’interpretazione di Letizia Toni, che veste i panni di Gianna Nannini, e da altre figure chiave come Andrea Delogu, che interpreta una giovane Mara Maionchi. Attraverso interviste, performance storiche e momenti privati, “Sei nell’anima” offre uno sguardo comprensivo non solo sul successo musicale di Nannini, ma anche sul suo impegno costante nella ricerca di libertà e autenticità. Per gli amanti di questa artista straordinaria, e della musica in generale, “Sei nell’anima” è uno di quei contenuti da inserire subito nella lista dei preferiti!

Questa è l’ennesima dimostrazione che il catalogo di Netflix ne ha davvero per tutti i gusti! Sia che siate appassionati di archeologia e storia, o amanti della musica, questi documentari rientrano di diritto nella lista dei titoli da non perdere.