Vuoi braccia toniche e sode come quelle di Michelle Hunziker? I personal trainer consigliano questi 3 esercizi senza attrezzi

Tutti pensano che per avere un fisico invidiabile sia fondamentale trascorrere ore ed ore in palestra. In realtà sono necessarie costanza, un po’ impegno e tanta voglia di fare. Oggi ti sveliamo i segreti per avere braccia ben definite proprio come quelle di una delle donne più belle d’Italia: Michelle Hunziker.

47 anni e un fisico da urlo: Michelle Hunziker è una showgirl bellissima e talentuosa. Nonostante 3 gravidanze e gli anni che passano, la Hunziker continua ad avere un corpo perfetto. Tra i suoi punti di forza ci sono le braccia, ben definite, muscolose al punto giusto e perfettamente toniche. Se vuoi migliorare le tue braccia senza impazzire in palestra, oggi ti sveliamo alcuni semplici esercizi che puoi fare a casa senza usare attrezzi.

Vuoi braccia toniche e sode? Non servono pesi e manubri, ma 10 minuti 3 volte alla settimana

Si chiama Hindu push up ed è uno degli esercizi più completi che tu possa fare per le braccia. Per fare questo esercizio sono coinvolti i muscoli deltoidi, tricipiti, grande e piccolo pettorale, ma non solo. Facendo questo esercizio lavorano anche i glutei e l’addome. Metti le mani a terra e tenendo i piedi ben saldi al pavimento. Mantieni il bacino in alto, braccia e gambe tese. Piega i gomiti sbilanciandoti in avanti fino a sfiorare il pavimento con la fronte. Protraiti in avanti fino ad assumere la posizione di un normale push up a terra. In questa posizione avrai il corpo parallelo al pavimento e ripeti il movimento fino ad assumere la posizione inziale. Replica l’esercizio completo per 10 volte.

Tonifica le braccia con questo esercizio: ti basta una sedia contro il muro

Vuoi braccia toniche e sode? Il dip è l’esercizio che fa per te. Anche detto distensione alle parallele, il dip aiuta a tonificare le braccia mantenendole sode e scongiurando “l’effetto tendina”. Puoi eseguirli comodamente a casa usando soltanto una sedia. Prendi posizione dando le spalle alla sedia afferrando il bordo con le mani. Le dita delle mani dovranno essere rivolte in avanti. Piegando le braccia, fai scivolare il fondoschiena poco oltre la seduta. Piega le gambe: polpacci e cosce dovranno formare un angolo di 90 gradi. Inspira, fletti le braccia portando il sedere lentamente verso il pavimento, espira e ripeti. Fai 2 serie da 15 ripetizioni con 30 secondi di pausa.

Questo esercizio allena braccia e addominali al tempo stesso: eseguirlo è molto semplice

Il plank è un esercizio completo e ne esistono moltissime varianti in base ai muscoli che devi allenare. Quello che consigliano i personal trainer per rinforzare le braccia e gli addominali sono i plank sui gomiti. Mettiti a terra in posizione prona come se dovessi eseguire un push-up, ma poggia i gomiti direttamente sotto le spalle.

Il corpo sarà parallelo al pavimento e formerà una linea retta dal collo fino ai piedi. Eseguendo l’esercizio contrai i muscoli addominali e cerca di mantenere la posizione per 30 secondi. Ripeti l’esercizio per 5 volte con 30 secondi di pausa tra una serie e un’altra. Se fatti con costanza, questi 3 esercizi ti permetteranno di avere braccia così belle e toniche da fare invidia a tutti.