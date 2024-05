Se pensate di fare un bagno nel Rio delle Amazzoni fate più attenzione ai parassiti che si trovano nell’acqua che agli animali esotici. Questi potrebbero infilarsi nei genitali.

L’Amazzonia è popolata da creature misteriose e improbabili. Tra di esse sono inclusi anche i parassiti, talmente tanto piccoli da essere impercettibili all’uomo. Alcuni sono talmente tanto pericolosi che le leggende nate sul loro conto vivono ancora oggi. Un caso molto noto è quello del Candirù, considerato uno dei parassiti più pericolosi al mondo per la sua peculiarità. Ovvero, questo parassita, si introdurrebbe nell’organismo umano attraverso l’uretra.

Pesce, parassita…. O entrambi?

Una particolarità assai insolita che fa accapponare la pelle alla popolazione mondiale quella del Candirù. Scientificamente conosciuto come Vandellia cirrhosa, il parassita è un pesce osseo d’acqua dolce. La specie può addirittura raggiungere i 17 centimetri di lunghezza ma, solitamente, le sue dimensioni restano abbastanza inferiori. Il suo habitat è il bacino del Rio delle Amazzoni. Nonostante sia biologicamente un pesce, il Candirù si comporta come un parassita. Comportamento piuttosto strano essendo un vertebrato. Dopo aver praticato un’apertura con i denti su un’arteria branchiale dei pesci, penetra all’interno della cavità creatosi e si nutre del sangue. Questo suo comportamento ha dato vita a numerose leggende, la più nota riguarda proprio quella di infilarsi nei genitali umani.

Questo parassita è il più temuto al Mondo: si infila nei genitali umani

Sebbene il pesce parassita sia noto per entrare nei corpi di altri pesci, è diventato famoso per essere entrato nei genitali umani. Questa leggenda è nata verso la metà del IX secolo in quanto il Candirù si sarebbe infilato nell’uretra di alcuni bagnanti attirato dall’urina. Ad oggi, tuttavia, esiste solamente un caso documentato, e nemmeno questo sembra essere del tutto certo perché il pesce parassita avrebbe dovuto risalire il flusso di urina per penetrare nel pene dell’uomo. Il suo comportamento insolito ha fatto viaggiare con la fantasia l’essere umano, alimentando numerose leggende e storie dell’orrore che popolano la regione dell’Amazzonia. Di fatto il Candirù resta una creatura estremamente affascinante e temuta nel suo habitat naturale. Sebbene casi di attacchi umani non siano ancora stati documentati con certezza, meglio non sfidare la sorte. Perciò, il consiglio, è quello di guardarsi bene dal fare un bagno nelle acque del Rio delle Amazzoni se non si vuole rischiare di incorrere in creature strane, metà pesce e metà parassiti, che attaccano gli orifizi degli animali!