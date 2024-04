Queste 2 serie TV vi terranno col fiato sospeso fino alla fine! Non perdertele su Netflix

Netflix continua a sorprenderci con un catalogo che si arricchisce costantemente, offrendo una varietà incredibile di contenuti originali. Per chi ama le maratone davanti allo schermo, non c’è piattaforma migliore: ogni mese, il gigante dello streaming sforna nuove produzioni capaci di catturare l’attenzione del pubblico globale. Questo mese non è da meno, con il debutto di due serie imperdibili che promettono di tenervi incollati allo schermo fino all’ultimo episodio. Vediamo quali sono.

Impossibile perdersi queste 2 serie TV, entrambe in uscita il 26 aprile

Il 26 aprile arriva su Netflix “Addio alla Terra”, una serie che esplora temi legati alla sopravvivenza della specie umana in un futuro non troppo lontano. La trama segue le vicende di un gruppo di astronauti, scelti per una missione senza ritorno verso un esopianeta potenzialmente abitabile. Con la Terra che sta soccombendo a disastri ambientali e sovrappopolazione, la missione rappresenta l’ultima speranza per far sopravvivere una parte dell’umanità.

La serie sarà l’ennesima occasione, dopo il successo de “Il problema dei 3 corpi”, per riflettere su questioni “lontane”, anche se cruciali, come il futuro della specie umana e il bisogno di scoprire il proprio posto nell’universo. “Addio alla Terra”, dunque, non è solo un’avventura spaziale, ma è un’esplorazione delle dinamiche umane di fronte alle sfide estreme, rendendola una serie da non perdere per gli amanti del genere.

Un’altra bellissima serie TV in arrivo su Netflix per gli amanti dei thriller psicologici

Sempre lo stesso giorno, avremo la possibilità di guardare anche un’altra serie TV, questa volta mini, di nome “Asunta”. La trama si concentra sulla figura di Asunta, una giovane donna che si risveglia in una stanza d’ospedale senza ricordi del suo passato. Mentre cerca di ricostruire la sua vita, scopre di essere al centro di una complessa trama criminale che, suo malgrado, la coinvolge più di quanto potesse immaginare.

La serie è permeata da un’atmosfera cupa e inquietante, con una fotografia che, da quello che si evince dal trailer, sfrutta le ombre e la luce per creare un senso di suspense costante. Ogni episodio rivela pezzi di un puzzle intricato, invitando lo spettatore a partecipare attivamente nella soluzione del mistero. Con una protagonista forte e una storia che esplora temi di identità e manipolazione, “Asunta” è una miniserie che sarà sicuramente attirare l’attenzione di molti, anche di chi non è appassionato di thriller psicologici. Non ci resta, quindi, che attendere l’uscita di queste 2 serie TV, ma nel frattempo possiamo guardare questi film usciti da poco, e non solo su Netflix.