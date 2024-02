Molti conoscono il modo per liberarsi dei pesciolini d’argento ma pochi sanno perché invadono le case

Animaletti molto diffusi ma poco graditi in casa. I pesciolini d’argento sono un vero e proprio incubo. Ma sai perché li hai in casa e dove potrebbero nascondersi?

Nonostante la pulizia quotidiana di tutti gli ambienti, può capitare di trovarsi in casa qualche presenza poco gradita. Formiche che cercano di accaparrarsi le briciole cadute sul pavimento, una cimice che ha approfittato di una finestra aperta per entrare in casa, oppure dei moscerini che svolazzano intorno alla frutta. Insomma, questi piccoli animaletti potrebbero invadere i nostri spazi.

Quante volte, poi, hai avuto un incontro ravvicinato con un insetto dalla forma allungata e dal colore argento. Lo hai trovato sul pavimento, dietro i mobili, sul battiscopa e sui muri. Parliamo dei pesciolini d’argento, facilmente riconoscibili grazie ai loro riflessi metallici e al corpo appiattito e affusolato. I Lepisma saccharina, questo è il loro nome scientifico, sono degli insetti diffusi in tutto il Mondo. Le zampe, piccole e sottili, permette loro di muoversi rapidamente e con destrezza.

Molti conoscono il modo per liberarsi dei pesciolini d’argento: alloro e lavanda

I pesciolini d’argento sono assolutamente innocui per l’uomo, ma questo non vuol dire che siano graditi in casa. Per evitare che si impossessino della tua proprietà, devi assolutamente tenere gli ambienti puliti ed igienizzati. Puoi ricorrere anche a delle soluzioni naturali come l’alloro o l’olio essenziale di lavanda. Utilizza questi prodotti, nelle parti della casa più frequentate dai pesciolini d’argento. Ma ricorda, l’effetto di questi rimedi naturali non dura per molto tempo. Quindi sostituisci spesso le foglie d’alloro e aggiungi le gocce di olio essenziale quando non percepirai più il loro profumo.

Perché sono proprio in casa nostra?

Se molti conoscono il modo per liberarsi dei pesciolini d’argento, pochi sanno il motivo della loro presenza in casa. Questi animaletti sono estremamente prolifici, quindi meglio non sottovalutare il problema. I pesciolini d’argento si nutrono di zuccheri, amidi e non solo. Sono attratti anche dalla carta, dai tessuti, dalle stampe, dalla colla, dai capelli, ecc. Oltre a vederli scorrazzare per la casa, puoi accorgerti della loro presenza anche dai piccoli tagli su giornali e carta in generale, e dalle macchie gialle sulla biancheria. Quindi attenzione agli armadi e alle librerie. I pesciolini d’argento sono attratti dagli ambienti umidi e bui. Tieni sotto controllo la cucina, il bagno e la cantina. Meglio utilizzare un deumidificatore e arieggiare frequentemente le stanze dove vedi, spesso, la loro presenza.