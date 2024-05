Lunga vita alle piante utilizzando solo un pizzico di cannella: anche per eliminare le formiche

Siamo abituati ad utilizzarla in cucina, ma la cannella è una spezia che aiuta anche le nostre piante. Ecco come usarla e quali sono i suoi benefici.

La cannella è una delle spezie più utilizzate in cucina, soprattutto per la preparazione dei dolci. Ricca di vitamine e minerali, è un alimento dal profumo pungente e dal sapore piccante ma anche dolciastro. Si può trovare in commercio sia macinata in polvere, che nelle tipiche stecche.

La cannella vanta una storia millenaria, basti pensare che questa spezia viene citata addirittura nel libro della Bibbia. Nell’Antico Egitto veniva utilizzata per profumare gli ambienti. Era ritenuta utile per le sue proprietà medicali e pare che fosse una delle fragranze usate nei rituali di imbalsamazione. I suoi benefici erano conosciuti anche dagli antichi greci e romani.

Non solo in cucina: i benefici in casa

Tra leggende e storie antiche, la cannella, oggi, è una spezia utilizzata in cucina. Un alimento molto versatile che si adatta perfettamente anche alle preparazioni salate. Ma la cannella può anche essere usata in altri modi. Ad esempio, puoi infilare la stecca in un sacchettino da riporre nell’armadio (aggiungi anche qualche foglia di alloro). Profumerà i tuoi abiti e terrà lontane le tarme. Utilizzala anche nella scarpiera.

Lunga vita alle piante utilizzando solo un pizzico di cannella

Ma non tutti sanno che la cannella può anche migliorare la salute delle piante. Ecco come usarla. Per combattere le odiose muffe e i funghi su fusti e foglie, puoi utilizzare dei rimedi chimici. Prodotti da acquistare nei negozi specializzati che però, possono danneggiare l’ambiente. Oppure, optare per un approccio più green. Ecco che entra in scena la cannella. Una polverina profumata che potrebbe aiutarti, perché contiene delle importanti proprietà antimicotiche. Utilissime per impedire ai batteri di proliferare. Ti basta cospargere la cannella direttamente sul terreno, all’interno del vaso.

La cannella ha un profumo gradevole per gli esseri umani, ma meno tollerato da alcuni insetti. Lo odiano soprattutto le formiche. Per allontanarle dalle piante e dai fiori, spargi la polvere di cannella attorno al vaso. Puoi utilizzarla per allontanare anche le formiche da casa. Ti basterà metterla negli angoli e sul davanzale della finestra. Lunga vita alle piante utilizzando solo un pizzico di cannella. Infatti, questa spezia si usa anche per stimolare la crescita delle radici. Applicala sulla base delle talee che vuoi piantare. Utilizzando un prodotto economico e naturale potrai stimolare la crescita delle tue piante.