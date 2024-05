Il gruppo Safilo Group continua nella sua politica di rafforzamento del portafoglio licenze creando i presupposti per collaborazioni ultra-decennali con importanti marchi del settore. Ultimo, ma non per importanza, è l’accordo perpetuo con Davide Beckham.

Ecco una panoramica sulle licenze che hanno parte del portafoglio di Safilo Group

David Beckham rimane una figura iconica nel mondo dello sport e del lifestyle. Il suo accordo con Safilo per la produzione di occhiali con il marchio DB è stato reso perpetuo, confermando così la sua influenza nel settore della moda. Beckham, con oltre 87 milioni di follower su Instagram, è una vera e propria star globale, il cui brand ha un impatto significativo sul fatturato di Safilo, stimato tra i 20 e i 40 milioni di euro. Il nuovo accordo prevede che Safilo continui a gestire l’intera catena del valore, dalla fase di design alla distribuzione globale. Beckham lavorerà a stretto contatto con il team di designer di Safilo per sviluppare nuovi modelli di occhiali. Questo accordo, insieme ai recenti rinnovi con altri marchi di alto profilo nel portafoglio di Safilo, aumenta la visibilità e la stabilità del gruppo nel lungo termine. Secondo l’amministratore delegato di Safilo, Angelo Trocchia, trasformare la partnership con David Beckham in una licenza perpetua rappresenta una pietra miliare nella strategia aziendale, garantendo a Safilo uno dei marchi eyewear di maggior successo degli ultimi anni.

Le indicazioni degli analisti

Negli ultimi tre mesi sono cinque gli analisti che hanno espresso una raccomandazioni sul titolo Safilo. Al momento il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 15% rispetto alle quotazioni attuali.

Safilo Group rafforza il suo portafoglio e crea le basi per un allungo rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

È da fine gennaio che le quotazioni si stanno muovendo in prossimità di area 1,158 €. A questo punto solo il deciso allontanamento da questo livello potrebbe favorire una ripresa della direzionalità. In particolare, una chiusura settimanale superiore a 1,338 € potrebbe favorire un’accelerazione rialzista. Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 0,977 € potrebbe favorire i ribassisti.

