Elisabetta Gregoraci, il salone (immenso) di casa sua: c’è un ‘particolare’ incredibile

Era già amata prima del matrimonio con Flavio Briatore, ma oggi Elisabetta Gregoraci sale alla ribalta per un particolare di casa sua.

La showgirl originaria di Soverato, in Calabria, dopo la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, patron del Billionaire in Sardegna (tra gli altri), ha voluto condividere recentemente delle immagini molto divertenti del salone di casa sua. La soubrette infatti ha pubblicato sui social dei video per mostrare la sua abitazione a tutti i suoi follower.

Uno dei più interessanti, che sta girando in questi giorni, riguarda ovviamente, anche, il periodo natalizio cui stiamo andando incontro. Nel video infatti la Gregoraci sta ballando e sullo sfondo si intravede il suo salone, che da solo è grande quanto un appartamento di media dimensione dove possono vivere anche 3 persone, ossia una famiglia italiana standard. Tavolo di cristallo, tappeto nero con particolari bianchi, tutta la sala da sola riempie lo schermo e fa da sfondo alla bellezza statuaria della showgirl.

Ma quello che attira l’attenzione è un particolare del quale forse in un primissimo momento non ci si accorge, ma che ben presto salta decisamente all’occhio. Una figura a grandezza naturale che occupa una sedia e che a tutti gli effetti, a uno sguardo superficiale, sembra una persona reale. Mentre si tratta solamente di un pupazzo che alla Gregoraci pare piacere molto, almeno stando al suo modo di rapportarcisi.

Natale in casa Gregoraci: ecco l’ospite segreto nel suo salone

Il video pubblicato da Elisabetta Gregoraci mostra la showgirl intenta ad entrare nel salone da una porta interna dell’appartamento, a ritmo di musica e a passi di danza. Mentre lei appare nel suo ingresso, sullo sfondo si vede una sala arredata molto elegantemente che risulta essere decisamente grande.

Dopo pochissimo, si vede la soubrette andare verso un Babbo Natale a grandezza naturale, seduto su una sedia, al quale la Gregoraci si avvicina ballando e si siede in braccio a lui lanciandogli un bacino. Il particolare non è sfuggito al popolo dei suoi follower che dapprima hanno pensato che si trattasse di una persona vera travestita, ma poi si sono accorti che si trattava di un pupazzo animato.



Solo pochi giorni prima la Gregoraci aveva pubblicato un altro video in cui è possibile vederla in cima a una scala intenta ad addobbare il suo albero di Natale, a dir poco alto, che sicuramente si adatta benissimo allo stile ed alla grandezza del Babbo Natale che oggi è a tutti gli effetti un ospite fisso della casa della celebre showgirl.