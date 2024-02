Puntuale come il Natale, ecco che a febbraio arriva il Festival di Sanremo. La kermesse canora che terrà incollati alla televisione milioni di italiani. Un evento che ha segnato la storia musicale del nostro paese e continuerà a farlo anche negli anni a venire.

Ultima edizione della gestione Amadeus, che ha portato il Festival a livelli di fatturato incredibili. Una miniera d’oro che la Rai si augura non termini con la fine dell’epopea di uno dei suoi uomini di punta. Il conduttore romagnolo sarà al suo ultimo giro di giostra nella città dei fiori e spera di farlo al massimo, per concludere in bellezza il suo incredibile viaggio.

Come funziona il regolamento 2024

Trenta canzoni in gara. Cinque serate di competizione, con l’immancabile e attesissima giornata dedicata alle cover. Tutto è pronto al Teatro Ariston di Sanremo per la partenza dell’edizione numero 74.

Come di consueto, tre saranno le giurie chiamate a esprimersi. La sala stampa, composta da giornalisti e addetti ai lavori accreditati di carta stampata, televisioni e siti internet. La giuria radiofonica, composta dalle maggiori emittenti locali e nazionali. Il pubblico a casa, tramite il televoto, sia da fisso che da mobile. Il peso delle tre giurie sarà il medesimo. Televoto 34%, sala stampa e radio 33%.

Al termine di ogni serata, verrà stilata una classifica parziale che decreterà il vincitore giornaliero. La media dei voti ottenuti determinerà poi la graduatoria con cui ci si presenterà sabato, quando il voto del pubblico sarà fondamentale per assegnare il titolo.

Ecco quanto guadagnerà il vincitore del Festival di Sanremo 2024

Il 10 febbraio, abbondantemente dopo la mezzanotte, verrà decretato il vincitore. Ovviamente, è già scattato il toto nomi per chi riceverà il prestigioso riconoscimento offerto dal sindaco di Sanremo. I bookmakers puntano su tre nomi: Annalisa, Angelina Mango e il rapper napoletano Geolier.

Attenzione però ad Alessandra Amoroso e Loredana Berté. Con Il Volo, Nek e Renga e Fiorella Mannoia attualmente lontani come quote, ma che potrebbero far valere la loro esperienza. Paiono non avere chance i Ricchi e Poveri, postati addirittura a 100, nonostante i rumor dicano che la loro sia la canzone più orecchiabile.

Quanto si metterà in tasca il vincitore a livello economico? Nulla. Solo la gloria, oltre al bellissimo trofeo con il Leone di Sanremo. A ogni cantante sarà riconosciuto un rimborso spese che si attesta intorno ai 50 mila euro. Tuttavia, nessun premio in denaro verrà elargito a chi, sabato prossimo, solleverà la preziosa statuetta d’argento. Insomma, vincere il Festival non produrrà effetti economici immediati, ma darà la possibilità di ricavare molto nelle settimane a venire.