Perché la canzone di Ghali è la più bella del Festival di Sanremo e cosa dice l’oroscopo sulla sua vittoria di sabato

Ghali Amdouni è nato il 21 maggio 1993 a Milano ma ha origini tunisine. È cresciuto nel quartiere Baggio e i suoi testi affrontano spesso tematiche sociali e personali. Il suo stile è unico, il suo segno è il Toro. Gli astri stanno preparando per lui una graditissima sorpresa.

S’intitola Casa mia la canzone che Ghali ha presentato a Sanremo 2024. Le reazioni sono state contrastanti e il suo contenuto è controverso, ma si tratta di uno dei pezzi più interessanti di questa edizione sanremese. Alcuni critici dicono che possa vincere alla sua prima partecipazione. Altri dicono che battere Annalisa sarà dura. Ed è a questo punto che intervengono gli astri.

Casa mia ha ricevuto molti elogi, ha una potenza emotiva notevole, mette in luci questioni importanti. Per questo è necessario dare uno sguardo all’oroscopo e al segno del Toro in questo febbraio così caldo. È un periodo favorevole per il segno, è il momento delle vittorie per il Toro, che è stato protagonista anche per buona parte del 2023. Il segno del Toro realizzerà i suoi progetti a febbraio, i trionfi saranno sotto gli occhi di tutti, ci saranno numerosi passaggi dei pianeti più rapidi nel segno, anche senza esagerazioni arrivare al traguardo sarà più facile del solito.

Oroscopo e polemiche

Vincere Sanremo non è uno scherzo. La concorrenza è agguerrita. Perché la canzone di Ghali è la più bella del Festival di Sanremo? Parla di problemi che tutti sentono e la musica è forse la più interessante della manifestazione. Se mettiamo insieme la qualità della canzone, la musica, che è sembrata ben scritta, più di numerosi altri pezzi, e l’appoggio di Venere e Giove, la vittoria potrebbe essere al sicuro. E se la godrà alla grande Ghali, che nonostante la sua qualità come autore ha dovuto subire non pochi attacchi e tante polemiche.

Il Presidente della comunità ebraica di Milano, per esempio, ha accusato il cantante di aver fatto troppi riferimenti a Israele. Quello di Sanremo è un palco importante, più di 10 milioni di persone sono davanti agli schermi in Italia, Circa 80 milioni nel mondo. Qualsiasi messaggio fuori dalle righe è in grado di creare un vero vespaio. Ghali ha detto alla stampa di aver scritto la canzone prima degli eventi del 7 ottobre, nessun attacco quindi contro lo Stato ebraico ma solo riflessioni provenienti direttamente dal cuore.

Perché la canzone di Ghali è la più bella del Festival di Sanremo

La canzone denuncia la violenza dei conflitti armati e urla la necessità di una pace che riguardi tutte le popolazioni del mondo. I versi che parlano dei bombardamenti sugli ospedali per un pezzo di terra hanno fatto clamore a Sanremo. Per Ghali si tratta appunto della prima partecipazione, non si può dire che non abbia lasciato il segno.

Eppure sabato, il segno, potrebbe lasciarlo più in grande. Con una vittoria che pochi si appettano ma che le stelle hanno già predetto. Annalisa, che è la prima candidata alla vittoria è del segno del Leone. Questo segno riuscirà a esprimere tutta la sua creatività a febbraio, così come il Toro, ma non si parla di vittorie eclatanti. Si parla invece di mese gratificante. La Mannoia, che è sempre indicata come possibile trionfatrice quando partecipa, è del segno dell’Ariete. Questo segno avrà nuove opportunità e progetti a febbraio e li porterà a termine grazie alla tranquillità che sta vivendo nella sfera sentimentale. Quindi possiamo dire che il progetto sanremese per la Mannoia fa parte di una congiunzione astrale precedente. Il segno dell’Ariete è già proiettato al futuro. Per Ghali si aprono spiragli davvero interessanti.