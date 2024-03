Le migliori alternative a Celine, Dior e Chanel Edition, il mondo delle borse diventa più economico ma non meno elegante

È uno degli accessori più ambiti dagli appassionati di moda, nella versione al femminile e al maschile, la borsa è un oggetto di lusso che caratterizza l’outfit. I costi dei marchi più famosi sono elevati, certe volte proibitivi, ma con la giusta attenzione possiamo trovare le valide alternative.

Non è facile perché bisogna scorrere numerose pagine sui siti specializzati che parlano di moda e in particolare di accessori. Trovare le borse alternative ai grandi marchi ci permette di risparmiare e di avere un outfit sempre all’altezza. Per cominciare cerchiamo le borse Little Liffner, marchio fondato a Stoccolma che ci dà prodotti di alta qualità a prezzi abbordabili. La Pillow Suede Pouch costa circa 475 euro. queste borse sono delle alternative valide ai modelli Celine mini più austeri che hanno prezzi vicini ai 4.000 euro.

Se ci piace lo stile più ricercato ma sobrio, guardiamo le borse A.P.C., versatili, di qualità e con prezzi competitivi. La Small Grace Leather Shoulder Bag costa 680 euro ed è l’alternativa economica ai modelli Timeless Classic e successivi di Chanel che di seconda mano costano quasi 7.000 euro. La differenza sta nell’investimento. Anche dopo tanti anni le borse Chanel mantengono valori elevati, come se comprassimo un gioiello che può essere rivenduto in qualsiasi momento. Non tutti però possono permettersi ragionamenti di questo tipo.

Prezzo competitivi

Per questo dobbiamo trovare le migliori alternative a Celine, Dior e Chanel. Al netto degli investimenti, una borsa di qualità a un buon prezzo è già un piccolo tesoro. Come quelle di Wandler, marchio olandese che sta spopolando con i modelli minimal. La borsa a spalla micro in pelle Penelope costa 595 euro. È un’ottima alternativa alla borsa a spalla Saddle Mini del 2018 di Dior che possiamo trovare di seconda mano a prezzi superiori ai 3.000 euro. Anche la Caique Suede & Lather Shouleder Bag che costa 270 euro e la borsa a spalla Mochi della Yusefi che costa 610 euro sono alternative importanti. Alta qualità, rifinite e comode, ci permettono di fare bella figura anche senza spendere un patrimonio.

Le migliori alternative a Celine, Dior e Chanel per risparmiare

Non tutti sanno che le borse Elleme sono disegnate a Parigi ma prodotte in Italia. Hanno un design minimal e molto fashion, il costo si aggira sui 470, se abbiamo la fortuna di poterle comprare in saldo. Della stessa casa anche la borsa Square Envelope che costa 430 euro. Quindi possiamo optare per le borse create dalla Frenzlauer, casa fondata da Francesca Neri. Sono eleganti e minimal, ispirate alle geometrie del quartiere berlinese omonimo.

Con questi modelli abbiamo ottime alternative a Celine, Dior e Chanel Edition, che costano tanto già di seconda mano con i modelli vintage iconici. In boutique avremmo bisogno di un capitale consistente per comprare questi marchi. Le alternative oggi non mancano, riflettiamo bene sulle nostre priorità. Le borse rimangono comunque un accessorio insostituibile.