Ecco chi vincerà il GP del Bahrain secondo le stelle: astri favorevoli alla Ferrari?

Partirà tra poche ore la prima gara di Formula Uno della stagione. Un evento atteso da milioni di appassionati nel mondo. Si correrà a Sakhir, in Bahrain, che quest’anno festeggerà il ventesimo gran premio presso il circuito internazionale, situato nella periferia di Manama, la capitale.

Come ogni “primo giorno di scuola”, c’è grande curiosità per capire come inizierà l’annata. Dopo un 2023 dominato da Max Verstappen su Red Bull, tutti, e gli organizzatori di Liberty Media in primis, si augurano una stagione più equilibrata. Le vetture del team austriaco partono ancora davanti a tutti, ma la speranza è che le principali concorrenti, Ferrari, McLaren e Mercedes, possano dire la loro. Se non in ogni gran premio, almeno nella maggior parte di questi.

I segni zodiacali dei piloti di F1

Prima di addentrarci in quello che sarà il pronostico per la gara di sabato, scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali dei principali favoriti. Una postilla, non si correrà di domenica per via del Ramadan, di conseguenza, anche questo sarà da considerare al momento della previsione.

Partiamo dal campione del mondo in carica, l’olandese Max Verstappen. Nato il 30 settembre appartiene al segno della Bilancia. Il compagno Perez, invece, è un Acquario. Anche quello che si spera possa essere il grande rivale del campione orange, Charles Leclerc, pilota Ferrari, è nato nel medesimo periodo. Per questo, anch’egli appartiene allo stesso segno di Aria. Il compagno sulla Rossa, lo spagnolo Carlos Sainz, invece, li precede, almeno astrologicamente parlando, infatti è della Vergine.

Il sette volte campione iridato Lewis Hamilton è un Capricorno. Il compagno Russel, su Mercedes, è un Acquario. Infine, i due portacolori della McLaren. Lando Norris è Scorpione, mentre Oscar Piastri è Ariete. Da uno di questi piloti, salvo sorprese, uscirà il vincitore del Gp del Bahrain.

Il pronostico degli astri

La logica dice Verstappen, Leclerc, Norris o Sainz, gli astri invece? Non sarà un bel sabato per l’Acquario, quindi né Russell né Perez saranno favoriti. Anzi, probabilmente, uno dei due, se non entrambi, potrebbe non terminare la gara. Andrà un pochino meglio a Hamilton, ma, anche per lui, ci sarà da “remare”, come si dice in gergo. Una Mercedes difficile da domare lo obbligherà a un posto nelle retrovie.

La coppia McLaren vivrà una gara a due volti. Bene l’Ariete Piastri, molto nervosa quella di Norris, probabilmente segnata da una brutta partenza. Chi vincerà quindi? Sainz avrà qualche problema, mentre il compagno Leclerc darà vita a una bella battaglia, almeno inizialmente, con Verstappen. Sarà l’olandese a vincere, ma molto meno facilmente rispetto alla passata stagione. Per gli astri, quindi, il podio dovrebbe essere il seguente: Verstappen, Leclerc e Piastri.