Perché il vaso trasparente è il più consigliato per favorire la fioritura delle orchidee: la risposta ti stupirà

Se la tua orchidea non produce fiori, probabilmente oltre a sbagliare l’esposizione e le innaffiature, hai commesso un altro errore. Molti non ci pensano, ma la scelta del vaso è di vitale importanza. Scopriamo perché è meglio preferire uno trasparente.

Una delle piante più ornamentali e belle da avere in casa è sicuramente l’orchidea. Elegante, decorativa, raffinata. Questi sono solo alcuni aggettivi che descrivono le sue particolarità. L’orchidea è una pianta perfetta da regalare perché simboleggia un buon augurio. Se donata alla persona amata, poi, assume un significato romantico e un messaggio d’amore.

Esistono diverse specie di orchidee con fiori dalle tante sfumature cromatiche. Una pianta di design capace di adattarsi a qualunque arredo e stile. Questa pianta tropicale è semplice da coltivare in casa. Naturalmente, per fare in modo che sia sempre in buona salute, è necessario seguire poche e semplici regole. Ma fondamentali!

Le regole da non sottovalutare

La difficoltà maggiore è quella di avere una pianta rigogliosa e che produca i fiori almeno due o tre volte l’anno. L’orchidea è una pianta di origine tropicale ma capace di adattarsi a climi e ambienti diversi. Se tenute in casa, meglio posizionarla in cucina o in bagno. Queste sono le stanze più umide e soprattutto quelle ben illuminate. Per quanto riguarda le innaffiature è necessario procedere in questo modo: una volta a settimana in estate e un paio di volte al mese durante le stagioni fredde.

Perché il vaso trasparente è il più consigliato per le orchidee

Molti non ci pensano, ma per avere un’orchidea sempre rigogliosa è necessario utilizzare il vaso giusto. Spesso si scelgono quelli di plastica o in ceramica in vari colori. Ma molti non sanno che è necessario prediligere un vaso trasparente per fare in modo che le radici siano esposte alla luce e possano completare il processo di fotosintesi. Inoltre, grazie a questo tipo di contenitore puoi costantemente controllare lo stato di salute della pianta. Di solito si usano i vasi di plastica trasparente, con i fori sul fondo per agevolare la fuoriuscita dell’acqua.

Questo tipo di contenitore, ti dà la possibilità di controllare la pianta e capire quando è il momento di rinvasarla. Ecco perché il vaso trasparente è il più consigliato dagli esperti. Un altro aspetto fondamentale per la cura delle orchidee è quello di scegliere, non solo un vaso trasparente e delle giuste dimensioni, ma anche uno con il fondo rialzato. Grazie a questa caratteristica le radici non rimarranno a contatto con l’acqua (acqua che potrebbe accumularsi sul fondo del vaso). Saranno, quindi, protette da eventuali ristagni e muffe.