Sei sicuro che non puoi permetterti una villa? Ecco dove trovare la tua dimora di charme a un prezzo inimmaginabile

Sogni una villa da favola ma il tuo budget è limitato? Niente paura! In Italia è possibile trovare dimore di charme a prezzi accessibili a molte famiglie.

Il fascino di una villa indipendente con giardino, piscina e vista panoramica: un sogno per molti italiani. Spesso si pensa che questo tipo di abitazione sia inaccessibile a causa dei costi elevati. In realtà, con un po’ di ricerca e pazienza, è possibile trovare delle vere e proprie ville da sogno a prezzi eccezionali. Noi abbiamo provato a cercare una villa a meno di 200.000 euro in Italia, ovviamente in buone condizioni. Ecco il risultato.

Cosa fa di una abitazione una villa?

Quali sono le caratteristiche che definiscono una villa? Innanzitutto, si tratta di un’abitazione unifamiliare di dimensioni generose, solitamente disposta su più livelli e dotata di giardino privato. La villa si distingue dalla casa indipendente per la presenza di elementi di pregio come piscina, sauna, idromassaggio, ampie terrazze e finiture di lusso.

In Italia, il mercato immobiliare offre diverse opportunità per chi desidera acquistare una villa a un prezzo accessibile. In alcune zone del Sud, come la Puglia, la Sicilia e la Calabria, è possibile trovare delle vere e proprie ville sul mare o con vista mozzafiato, a prezzi inferiori ai 200.000 euro. Ma anche nelle zone rurali del Centro e del Nord Italia, non è difficile trovare delle dimore di charme immerse nella natura a prezzi vantaggiosi.

Sei sicuro che non puoi comprare una villa?

Abbiamo fatto una ricerca su alcuni dei motori di ricerca presentii sul web specializzati nel settore immobiliare. Abbiamo provato a cercare una villa abitabile che avesse un prezzo di acquisto con meno di 200.000 euro. Abbiamo trovato oltre 11.000 offerte. Alcuni esempi. A Mortara provincia di Pavia, villa di 250 meri quadri a 199.000 euro. A Basaluzzo in provincia di Alessandria, villa di 500 metri quadrati, 15 locali, a 200.000 euro. A nettuno, in provincia di Roma, villa di 200 metri quadri con 7 locali a 200.000 euro.

Acquistare una villa non è un sogno irrealizzabile. Con un po’ di ricerca e pazienza, è possibile trovare la dimora dei propri sogni a un prezzo accessibile. Ovviamente si può ricorrere al mutuo, a 20 anni o magari anche a 30 anni. Difficilmente però, con 200.000 euro potremo comprare una villa in Sardegna in Costa Smeralda, dove villa Certosa appartenuta a Berlusconi, è stata messa in vendita.