La località Bandiera Blu 2024 dov’è nato Gianluca Ginoble: cosa vedere e il costo di alcune case

Tra le bellezze della nostra Italia c’è il mare. Scopriamo qualche località che ha ricevuto un importante riconoscimento, la Bandiera Blu, e in particolare una in Abruzzo dov’è nato un cantante de Il Volo.

Un settore in Italia che per fortuna regge ancora brillantemente è quello turistico. Molto è stato fatto e ancora ci sono margini di miglioramento. Possiamo godere di musei, monumenti, piazze, ambienti naturali che attraggono anche visitatori da tutto il Mondo. Oltre a città come Roma, Milano, Napoli o Palermo sono i piccoli centri a suscitare interesse. I borghi medievali con castelli e una cucina tipica che resiste al passare del tempo sono un forte polo di attrazione. Pensiamo anche ai tour enogastronomici e a molto altro. In estate però sono soprattutto le località balneari ad essere prese d’assalto sia da italiani che da turisti stranieri. Quei posti possono regalare momenti di svago a persone di ogni età.

Ecco la località Bandiera Blu 2024 dov’è nato Gianluca Ginoble

Ogni anno attraverso i media apprendiamo l’elenco delle Bandiere Blu. Ci tratta di un riconoscimento dato dalla FEE, Fondazione per l’educazione ambientale. Questo organismo certifica la qualità del nostro mare con un’attenzione all’ecosostenibilità ambientale. Per il 2024 sono 236 i comuni balneari premiati. La Regione con più Bandiere Blu sarebbe la Liguria, seguita da Puglia e Campania. Da Nord a Sud e nelle isole troviamo mete turistiche che hanno superato il giudizio della FEE. Nell’elenco delle località che hanno meritato la Bandiera Blu troviamo Roseto degli Abruzzi. Il comune in provincia di Teramo si conferma quindi anche quest’anno uno dei più virtuosi. Qui è nato uno dei componenti de Il Volo, il talentuoso Gianluca Ginoble.

