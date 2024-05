Case in vendita in un magnifico borgo vicino Genova immerso nella natura e dove praticare diversi sport

Ci sono località in cui si va per abitudine e altre che si scoprono per caso. A volte può accadere di innamorarsi di alcuni posti e desiderare di viverci, almeno solo qualche mese. La Liguria è ricca di storia e città famose, ma anche di borghi interessanti. Eccone uno dove magari acquistare un immobile.

In Italia chi desidera stupirsi ha tante occasioni per farlo. Basterebbe percorrere pochi chilometri per raggiungere dei paesini sconosciuti della nostra Regione. A volte si ha l’opportunità di andare più lontano e fare una vacanza in piccoli centri o grandi città.

Storia, fede e natura

Sono sempre più la destinazione preferita di italiani e stranieri i borghi storici. Conservano molti ancora l’assetto urbanistico medievale con mura di cinta, castelli, fortificazioni, case basse. Nel nostro Paese alcuni si stanno spopolando, altri sono ancora abitati con orgoglio e meta di turisti.

Per quanto riguarda la Liguria, ad esempio, in provincia di Genova troviamo Santo Stefano d’Aveto. Merita una visita per molte ragioni. Tra le tante citiamo la presenza di quello che sarebbe l’unico santuario in Italia dedicato alla Madonna di Guadalupe. Troviamo nel borgo anche il Castello Malaspina-Doria. L’edificio difensivo dalla forma pentagonale presenta dei bastioni e ospiterebbe eventi e manifestazioni culturali.

Ciò che attrae ulteriormente andando a Santo Stefano d’Aveto è la meravigliosa natura in cui il borgo è immerso. Si tratta del Parco naturale regionale nato per preservare specie animali e flora.

Il prezzo di alcune case in vendita in un magnifico borgo vicino Genova

Se si desidera andare in vacanza in questa zona della Liguria si potranno praticare sport in ogni stagione. In inverno le montagne attendono gli appassionati di sci e ciaspole. In primavera e in estate si possono fare giri in mountain bike o escursioni nella natura per ammirare paesaggi e respirare aria pulita.

Alcuni potrebbero desiderare di vivere da queste parti. Altri vorrebbero comprare una seconda casa. Vediamo quanto costerebbero degli immobili nel borgo di Santo Stefano d’Aveto e nelle sue vicinanze. Una delle proposte di Idealista riguarda un bilocale in via Rocca d’Aveto. Si compone di soggiorno con cucina, camera da letto e bagno. L’immobile di 41 m² ha accesso al giardino privato. Il prezzo richiesto sarebbe di 40.000 euro.

Tra gli annunci di Immobiliare troviamo quello di un appartamento su due piani con 5 locali, 2 bagni e cucina. L’immobile di 250 m² necessiterebbe di alcune ristrutturazioni e si venderebbe a 49.000 euro. Queste o altre case in vendita in un magnifico borgo vicino Genova potrebbero rivelarsi un buon investimento.

