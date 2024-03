L’Italia ha ispirato non pochi mondi magici ma alcuni sono rimasti impressi più di altri, come l’incredibile mondo che si trova all’interno dell’armadio.

C. S. Lewis è uno dei padri della narrativa fantasy insieme a Tolkien e George Macdonald. Attraverso le sue opere è possibile viaggiare con la mente in mondi fantastici e incredibili. Tra questi luoghi da lui inventati c’è Narnia, il favoloso mondo che si trova attraversando un armadio. Ma dire che sia stato del tutto inventato è errato, poiché l’autore ha preso ispirazione da una delle più belle città italiane.

Oltre l’armadio, un mondo tutto da scoprire

La saga ideata da C. S. Lewis è composta da sette libri, ognuno dei quali racconta la storia del mondo di Narnia in epoche differenti. Un luogo fantastico, pieno di magia, streghe, creature fatate, animali che parlano e dove il bene vince sul male. I temi che danno vita alla storia sono molteplici, ma sicuramente sono i luoghi incredibili che rimangono impressi nella mente. Ad ispirare l’autore nel creare questa terra fatata che ospita tantissime creature magiche e non fu Narni, la città che si trova in Umbria, nel cuore dell’Italia.

La città che ha ispirato una delle più grandi storie fantasy dell’epoca si trova in Italia

Dal fantasy alla realtà è un attimo e in questo senso Narni ispirò l’autore a dare vita a quel luogo magico che ha incantato milioni di ragazzi in tutto il Mondo. La città è un piccolo e suggestivo borgo medievale che si trova in provincia di Terni. Il nome latino del borgo, infatti, è Narnia e fin da quando Lewis era piccolo rimase affascinato da questo nome. Narni prende vita su una collina a 240 metri sopra il livello del mare e ha una storia antica di 2000 anni da raccontare. Fece parte dell’Impero Romano, dove rovine romane e medievali ne fanno da testimone.

Lewis non ha mai avuto il piacere di visitare il borgo medievale ma imparò a conoscerla nei minimi dettagli grazie agli studi di storia romana e lingua latina che condusse a Oxford e Cambridge. Narni è un prezioso tesoro culturale italiano e sono tantissimi i luoghi di natura storica da poter visitare: la Rocca Albornoz, la Porta delle Arvolte, il Ponte Augusto, la Cattedrale di San Giovenale, il Palazzo dei Priori, il Museo Eroli e tutta la parte di Narni sotterranea. La porta di eccesso è un’antichissima chiesa scoperta solamente nel 1979 e conduce a sotterranei antichi e dall’aura magica.