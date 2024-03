5 luoghi assurdi da visitare in primavera: perché sono tali, come arrivarci e quanto spendere

La primavera è la stagione giusta per viaggiare se si siamo amanti dell’avventura, il momento perfetto per esplorare luoghi insoliti e affascinanti. Tra le molte destinazioni che questo pianeta ha da offrirci, ce ne sono alcuni che si distinguono per la loro stravaganza e per il carattere unico. Ecco quali sono.

Uno dei luoghi più assurdi da visitare in primavera è l’Isola delle Bambole, che si trova in Messico. L’isola è situata nelle acque del lago Xochimilco, vicino a Città del Messico. È un luogo sinistro e affascinante allo stesso tempo. La sua fama deriva dalle centinaia di bambole che si trovano appese agli alberi dell’isola, perché sono state lasciate lì da un abitante solitario deceduto. Questo luogo è considerato assurdo per la sua atmosfera inquietante cui contribuiscono gli sguardi vuoti delle bambole che sembrano inseguire visitatori.

Arrivare all’Isola delle Bambole richiede una combinazione di voli attraverso cui raggiungere Città del Messico, quindi uno spostamento in barca presso i canali di Xochimilco. Il costo del viaggio potrebbe raggiungere i 1000 euro a seconda di dove si parte e a seconda delle opzioni dell’alloggio che si scelgono. Costo che vale la pena di essere sostenuto e che comunque è inferiore rispetto a quello riguardante un viaggio verso il Villaggio dei Pesci che si trova in Giappone.

Viste sottomarine e fitta nebbia

Tra i 5 luoghi assurdi da visitare in primavera, il Villaggio dei Pesci, situato nelle profondità dell’Oceano Pacifico, è sicuramente imperdibile. Il villaggio ha una struttura sottomarina che offre la possibilità di esplorare la vita sottacqua dalla terraferma. Questo complesso, situato al largo della costa di Okinawa, è considerato assurdo sia per la sua posizione insolita, che per la sua architettura futuristica. Raggiungere il Villaggio dei Pesci prevede un volo per l’aeroporto di Naha, sull’isola di Okinawa, quindi un imbarco per l’escussione verso la struttura sottomarina. Questo viaggio può costare fino a 2.000 euro.

Sempre in Giappone troviamo il Bosco di Aokigahara. Questa è una delle località più conosciute tra i posti assurdi da vedere assolutamente almeno una volta nella vita in primavera. Si tratta del Bosco dei Suicidi, luogo oscuro ai piedi del monte Fuji, noto naturalmente per essere un punto in cui si sono verificati numerosi suicidi. Forse è la sua atmosfera inquietante e la fitta vegetazione a renderlo adatto per questa pratica estrema. Ma anche per una visita per chi è curioso di ammirare posti strani in primavera. I costi medi di quest’escussione, una volta arrivati in Giappone, sono di 400 dollari, somma che comprende il trasporto e le eventuali spese di alloggio nella zona circostante.

5 luoghi assurdi da visitare in primavera tra città abbandonate e mare cristallino

Questi viaggi si dovrebbero effettuare in primavera per godere del clima mite che in questa stagione la maggior parte del pianeta offre. Per esempio, la città sospesa di Kirmo in Estonia è davvero piacevole in questa stagione. Nascosta tra le nebbie della regione di Pohja-Korvemaa, Kirmo è una citta abbandonata, con case vuote e strade deserte, che evocano sensazioni surreali. Per arrivare a Kirmo è necessario prendere un volo per Tallinn, capitale dell’Estonia, quindi arrivare fino alla città sospesa tramite il treno o l’autobus. Questo viaggio, partendo dall’Italia, potrebbe costarci sui 600 euro, incluso trasporto e alloggio nella zona circostante.

L’Isola dei Maiali, che si trova alle Bahamas, è un altro luogo stravagante e insolito. I maiali selvatici vagano liberamente sulla spiaggia e nuotano nelle acque cristalline circostanti. Questo posto andrebbe davvero visitato in primavera, consigliato anche per il panorama mozzafiato che regala. Il costo del viaggio, partendo dall’Italia, potrebbe superare i 2000 euro. Una volta arrivati alle Bahamas, è necessario comunque noleggiare l’imbarcazione privata per arrivare fino a all’isola.